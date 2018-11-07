Происшествия
«Я не думаю, что он спрашивал об оперативной обстановке». Экс-сотрудница МВД Челябинска рассказала о домогательствах на работе
Полицейский главк Челябинска проводит проверку после заявления экс-сотрудницы патрульно-постовой службы о предложении «расстегнуть пуговицы» от начальника. На общение с прессой она осмелилась после истории с изнасилованием коллеги в Уфе.
С экс-полицейской 7 ноября общались журналисты телеканала 31TV.Ru. Из МВД жительница Челябинска уволилась больше года назад. К такому шагу ее подтолкнули притеснения на работе, которые последовали за отказом на ухаживания начальника. Как она рассказала изданию, сперва он угощал ее чаем и конфетами, но вскоре стал более откровенным и предложил «расстегнуть пуговицы». «Я не думаю, что он спрашивал об оперативной обстановке. После того, как он понял, что мне это все неприятно, я прямо сразу в глазах увидела, что дальше идет кошмар», – рассказала жертва харрасмента.
После этого ее отправляли в наряд одну, приказывали носить бронежилет после операции, а потом и вовсе перевели в отдаленный райотдел. В итоге жительнице Челябинска, в одиночку воспитывавшей четырех детей, пришлось уволиться. К откровенности, по ее же словам, женщину подтолкнул арест подозреваемых в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе.
В региональном управлении МВД сообщили, что по факту заявления бывшей коллеги начата проверка.
Справка:
По версии следствия, застолье в служебном кабинете ОМВД Уфимского района закончилось вызовом туда подчиненной. Дознавательницу попытались напоить, избили, а потом изнасиловали. Под стражу взяты: майор Павел Яромачук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи — экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Все фигуранты уже уволены со службы – до суда. В СМИ писали, что пострадавшая является дочерью крупного башкирского силовика.