«Я не думаю, что он спрашивал об оперативной обстановке». Экс-сотрудница МВД Челябинска рассказала о домогательствах на работе

Полицейский главк Челябинска проводит проверку после заявления экс-сотрудницы патрульно-постовой службы о предложении «расстегнуть пуговицы» от начальника. На общение с прессой она осмелилась после истории с изнасилованием коллеги в Уфе.

С экс-полицейской 7 ноября общались журналисты телеканала 31TV.Ru. Из МВД жительница Челябинска уволилась больше года назад. К такому шагу ее подтолкнули притеснения на работе, которые последовали за отказом на ухаживания начальника. Как она рассказала изданию, сперва он угощал ее чаем и конфетами, но вскоре стал более откровенным и предложил «расстегнуть пуговицы». «Я не думаю, что он спрашивал об оперативной обстановке. После того, как он понял, что мне это все неприятно, я прямо сразу в глазах увидела, что дальше идет кошмар», – рассказала жертва харрасмента.

После этого ее отправляли в наряд одну, приказывали носить бронежилет после операции, а потом и вовсе перевели в отдаленный райотдел. В итоге жительнице Челябинска, в одиночку воспитывавшей четырех детей, пришлось уволиться. К откровенности, по ее же словам, женщину подтолкнул арест подозреваемых в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе.

В региональном управлении МВД сообщили, что по факту заявления бывшей коллеги начата проверка.