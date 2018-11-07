В честь Анатолия Собчака всё-таки могут назвать станцию метро. Вторую после «Горного»

В честь экс-мэра Петербурга Анатолия Собчака могут назвать станцию метро «Горный институт-2». Об этом «Фонтанке» 7 ноября сообщил член Топонимической комиссии Николай Казанский.

По его словам, на заседании отказались переименовывать станцию «Горный институт», однако члены комиссии рассудили, что в честь мэра Северной столицы можно назвать станцию кольцевой ветки метро, которая запланирована рядом и будет использоваться, как пересадочная.

«От нее даже ближе будет к площади Собчака», – отметил Казанский. Он также рассказал, что на заседании Топонимической комиссии обсуждали переименование станции метро «Спортивная» и решили оставить ее название прежним. Причиной стало обращение спортивной ассоциации, которая предлагала назвать станцию «Олимпийской».

Добавим, что заседания Топонимической комиссии в последнее время проходят в закрытом формате. Такое решение было принято после того, как топонимистов попросили назвать мост на юге Петербурга в честь Ахмата Кадырова.