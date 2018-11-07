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07.11.2018 23:59
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Фальшивый залп «Авроры». Как коммунисты провели несогласованные акции, а задержали их противника

Несогласованные Смольным мероприятия коммунистов в честь 101-й годовщины Октября прошли настолько хорошо, что полицию наградили почётным званием «советской милиции», а в автозак отвели того, кому не по нраву красные стяги.

Фальшивый залп «Авроры». Как коммунисты провели несогласованные акции, а задержали их противника

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

101-ю годовщину Октябрьской революции отметили в Петербурге. Коммунисты запустили салют и взяли «Аврору» на абордаж. За несогласованной акцией дружелюбно наблюдала полиция. Досталось только двоим. Они выбились из сценария шоу с переодеванием. Корреспондент "Фонтанки" сходил  на праздник и понял, почему власть не считает врагами пару сотен нарядившихся в революционных солдатов и матросов. 

Андрей Бессонов

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Михаил Огнев

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Фальшивый залп «Авроры».

Серебряными буквами на оранжевом жилете выведено «Красный Октябрь». Спереди человек в такой униформе выглядит как работник управляющей компании, но надпись даёт понять, что надета она не просто так, а по идеологическим соображениям. Рядом с пригламуренными жилетами в Финском переулке к шести вечера толклись и обычные красные майки КПРФ. Подстриженный и выбритый под Ленина парень беседовал с друзьями. Девушка в одной руке держала гвоздику, в другой — бутылку с кока-колой.

«С праздником!» — воскликнула молодая особа в сторону старшего поколения.

Здесь обсуждали, что «под Америку ложиться нельзя», «безобразия на Украине» и нравственное обнищание общества, ведь всеми управляют деньги.

«Сначала идут инструкторы, потом депутаты Госдумы, потом мы», — объяснил коммунист со стажем молодой коллеге. Она не совсем поняла состав и произнесла названии партии, которое в этих кругах считается неприличным. «При чём тут единоросы? Наши депутаты!» — уточнил организатор.

В этом году Смольный не согласовал традиционное  место празднования очередной даты со дня Октябрьской революции: мол, трафик в центре города напряженный. Власти предложили коммунистам идти в Удельный парк или  актовый зал правительства. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал смольнинских чиновников самыми настоящими провокаторами.

«Исполняющий обязанности Беглов пришёл на 100-летие комсомола и рассказывал, какой он был комсомолец и что комсомол учил его дружить, любить и творить, — пожаловалась корреспонденту «Фонтанки» участница шествия Ольга. — Они Невский проспект во время рабочего дня перекрыли ради православного шествия, а сегодня мы идём двадцать минут туда и двадцать обратно. Неужели это какая-то кризисная ситуация?».

По всему Финскому переулку дежурила полиция. По маршруту шествия расставили коммунальную технику. В 18.30 митингующие выдвинулись в путь. Оперативники не мешали, только иногда просили выскочивших на проезжую часть вернуться на тротуар.

В это время больше сотни человек собрались в честь годовщины Октября на площади Ленина. В толпе появился баннер с призывом: «Ильич, проснись!» – и недовольством в адрес врио губернатора Петербурга. Полиция задержала активиста «Другой России».

В первой линии вышагивали парни в костюмах моряков и красногвардейцев. Дирижировала ими девушка в жилете КПРФ. Она то и дело останавливалась и предлагала для распева новый репертуар. Брала ноту, хор к ней присоединялся. Глаза моряков и красноармейцев искали пристанища перед фотоаппаратами журналистов, но голоса продолжали петь, правда, негромко. «А почему шёпотом?» — удивился кто-то из толпы. Стройный хор перебивали из дальней части шествия. Там оказались коммунисты поголосистее.

Шествие направилось на Сампсониевский мост. Вдоль него ближе к проезжей части стояли полицейские. Один  отбился от сослуживцев и укрепился рядом с перилами. «Сань, иди сюда», — позвал его коллега, когда красные подобрались достаточно близко. «Что, боишься, что они меня в репу бить будут?» — ответил полицейский.

На Петроградской набережной, не дойдя до «Авроры», толпа остановилась. Надо было прочувствовать момент. Да и фотографов в этой точке прибавилось. Пока первая линия терпеливо позировала, из-за крейсера начали доноситься крики про "тревогу в груди" и вечную молодость Ленина. По Неве курсировали два речных трамвайчика под знамёнами с серпом и молотом. Сопровождал красный флот катер ГИМС. «Тут больше ряжённых», — заметил сотрудник МЧС в оранжевом прорезиненном костюме. Трое оранжевых человечков с суши следили, чтобы никто из пассажиров трамвайчиков не пошёл на дно.

Участники шествия штурмовать ни легендарный крейсер, ни Зимний не стали, лишь возложили цветы. С набережной посыпались залпы салютов. Сотрудники полиции вежливо провожали участников, указывали в сторону сквера у Нахимовского училища. «Мероприятие проходит здесь».

Речи произносили до восьми вечера. Около 200 человек с красными шарами и  такого же цвета ленточками в петлицах слушали про необходимость революции.

«Мы хотим поблагодарить сотрудников полиции. Теперь их можно считать советской милицией. Они сегодня охраняли нас и дали и провести наш митинг», — такими словами закончилась несогласованная акция.

В это время за спинами митингующих на Петроградской набережной напротив «Авроры» появляется молодой человек с плакатом «1917 — начало века терроризма и садизма». Перед ним засверкали вспышки фотоаппаратов, оперативники проводили его в автозак. "Дети революции" этого не заметили. В сквере остались группы старушек, читающих на память стихи о единственной на всю жизнь партии и о времени, которое никогда не вернётся. 

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

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