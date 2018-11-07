В Петербурге появится сквер имени Медведева

Топонимическая комиссия рекомендовала назвать сквер в Петроградском районе именем Дмитрия Медведева. Об этом «Фонтанке» 7 ноября сообщил депутат Алексей Цивилев, участник закрытого заседания комиссии.

По его словам, именем генерал-лейтенанта авиации героя Советского Союза Дмитрия Александровича Медведева назовут сквер на набережной Академика Лазарева, между Малой Зеленина и Пионерской улицами. Как отметил Цивилев, на заседании Топонимической комиссии прозвучало мнение, что от названия стоит отказаться, так как горожане могут спутать героя СССР и действующего премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева, однако большинство сошлись во мнении, что советский летчик, проработавший 10 лет заместителем начальника Академии имени Можайского, не виноват в таком созвучии.

По информации «Фонтанки», с предложением назвать сквер в честь Медведева внес в Топонимическую комиссию председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, сопредседатель выборного штаба Путина в Петербурге Василий Волобуев.

Интересно, что, согласно спутниковым снимкам, на месте, которое предложено назвать в честь Медведева, находится строительная площадка, а по соседству участок, на котором компания «Л1» собиралась построить семиэтажный жилой дом. Против этого строительства выступал спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, по его предложению участок, находящийся в частной собственности, внесли в зону зеленых насаждений, однако после иска компании-застройщика горсуд признал это решение депутатов недействительным.