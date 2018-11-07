«Фонтанка» за 60 секунд - 7 ноября

В американском парламенте все расселись по местам. Итоги «промежуточных выборов» предсказуемы – России будет хуже.

Враги УЕФА добрались до «Зенита». Лояльность, пираты, бедное население и чемпионат мира помогли клубу не вылететь из еврокубков. Сейчас про лишние 90 миллионов евро от «Газпрома» вспомнили недоброжелатели с Football Leaks.

Оживить яхтенный туризм в Петербурге помогут 2,5 миллиарда вложений. Чтобы Смольный мог зарабатывать 500 миллионов в год, нужны регаты, «паспорта яхтсменов» и большая стройка.

Корреспондент «Фонтанки» побывал в окутанном тайной финском центре, который создан для борьбы с гибридными атаками. Ни суперкомпьютеров, ни вооруженной охраны. Для наблюдения за Россией там – отдельная исследовательская группа.

«Фонтанка» съездила еще и в Вену. Не только же Навальному на «Вавилонскую башню» Брейгеля смотреть.

Через полгода в соцсети – только с паспортом. Постановление подписал Медведев, а назвали его именем Милонова.

Махинации с 5 миллиардами серого кеша привели к полковнику ФСБ в отставке. Пока что бывшего чекиста от задержания уберегла Рига и корпоративный календарь, за решеткой тем временем уже шестеро.

Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы сделали парковкой. Петербуржцы возмущены, ГИБДД выписывает штрафы, а Музей истории Петербурга реагировать нужным не считает – они и сами там паркуются.