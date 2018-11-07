Происшествия
В Петербурге рядом с несогласованным митингом коммунистов задержали пикетчика, не поддержавшего красных
Молодого человека с плакатом задержала полиция во время несогласованного митинга коммунистов в честь 101-летия Октября вечером 7 ноября.
Как передает корреспондент "Фонтанки", горожанин не принимал участия в акции. Он стоял с плакатом на Петроградской набережной поодаль от митингующих. Молодой человек выступил с лозунгом "1917 год – начало века терроризма и садизма".
К нему подошли полицейские и провели его в автозак. Ранее на площади Ленина задержали активиста с плакатом "Ильич, проснись!".
Справка:
О том, что Смольный впервые не согласовал шествие коммунистов у "Авроры", стало известно 2 ноября. Активистам предложили переместиться в Удельный парк или актовый зал в администрации. Геннадий Зюганов назвал чиновников провокаторами. Несмотря на то, что митинг не согласовали, сегодня к символу революции 1917-го подплыл речной трамвайчик с красными знамёнами, с берега его приветствовали фейерверком. Вторая группа митингующих собралась на площади Ленина, другоросы на баннере призвали Ильича проснуться, задержан один из сторонников организации.