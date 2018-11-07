В Петербурге рядом с несогласованным митингом коммунистов задержали пикетчика, не поддержавшего красных

Фото: Елена Ваганова

Молодого человека с плакатом задержала полиция во время несогласованного митинга коммунистов в честь 101-летия Октября вечером 7 ноября.

Как передает корреспондент "Фонтанки", горожанин не принимал участия в акции. Он стоял с плакатом на Петроградской набережной поодаль от митингующих. Молодой человек выступил с лозунгом "1917 год – начало века терроризма и садизма".

К нему подошли полицейские и провели его в автозак. Ранее на площади Ленина задержали активиста с плакатом "Ильич, проснись!".