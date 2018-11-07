У 4,5 тысяч российских реставраторов закончились лицензии. Они не знают, как работать, а Минкульт молчит

У 4,5 тыс. российских реставраторов закончилось действие лицензий. Они не знают, как продолжать работы, а вразумительного ответа от федерального Министерства культуры нет.

К 27 октября 2018 года согласно постановлению правительства РФ все лицензии на осуществление деятельности по сохранению культурного наследия, полученные до 27 октября 2017 года, стали недействительными. Как следует из данных на сайте ведомства, это 4771 лицензия. При этом уже после вступления в силу соответствующего постановления было выдано лишь 211 лицензий. Об этом «Фонтанке» сообщили в общероссийском профсоюзе работников реставрационной сферы деятельности.

Такая лицензия необходима, чтобы законно проектировать, ремонтировать, реставрировать, консервировать и воссоздавать объекты культурного наследия или их элементы. Как рассказывают в профсоюзе, в организации обеспокоены тем, что многие компании, осуществляющие реставрационную работу, могут быть вынуждены прекратить свою деятельность.

В их числе и те, кто сейчас в статусе подрядчика работает на объектах культурного наследия по госконтрактам. В объединении говорят, что ряд компаний-реставраторов обратился в Минкульт для получения новой лицензии еще в августе 2018 года, но никто до сих пор не получил ответа. На сайте министерства сообщается, что последняя лицензия была выдана 27 апреля 2018 года.

Профсоюз еще в конце октября 2018 года отправил в Министерство культуры письмо с просьбой разъяснить данную ситуацию, но до сих пор не получил ответа. В своем письме организация сообщила министру Владимиру Мединскому, что из-за отсутствия официальных заявлений и разъяснений оценивает старые лицензии как действующие. «Фонтанка» также обратилась в ведомство за официальными комментариями 31 октября. Получение вопросов в министерстве подтвердили, но на момент публикации заметки так и не сформулировали никакой позиции.

Грант Агасьян, предприниматель, член президиума и куратор Общероссийского профсоюза работников реставрационной сферы, сообщил "Фонтанке", что организация продолжает вести консультации с минкультом и уверена, что в итоге совместной работы все-таки будут достигнуты все необходимые решения, которые устроят участников рынка. Более того, в ближайшем времени совместная работа профсоюза и министерства "позволит решить и другие проблемы, связанные с сохранением объектов культурного наследия, в том числе являющхся жилыми домами".