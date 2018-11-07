«Ильич, проснись!» На несогласованной акции на площади Ленина задержали активиста

Больше сотни человек собрались у памятника Ленину в день 101-й годовщины Октябрьской революции 7 ноября.

Андрей Бессонов

Пока «Аврору» берут с воды, в автозак у Финляндского вокзала отвели первого задержанного.

Как передает корреспондент «Фонтанки», на площади Ленина собрались представители КПРФ и «Другой России» Лимонова. В толпе появился баннер с призывом «Ильич, проснись!» и недовольством в адрес врио губернатора Петербурга. Полиция задержала особо активного другоросса Александра Раймонди. О других задержанных пока не сообщается.

Параллельно активисты организовали шествие у крейсера «Аврора», где ранее Смольный им собираться запретил. По воде проплыл речной трамвайчик с красными знаменами, на набережной его приветствуют салютом.