Коммунисты взяли "Аврору" с воды. К крейсеру подогнали речной трамвайчик с красными полотнами
Речной трамвайчик с красными флагами и музыкально-коммунистическим сопровождением появился возле крейсера "Аврора" на Неве вечером 7 ноября. Строками про молодого Ленина и юный Октябрь он встретил участников несогласованного шествия в честь 101-го юбилея Октябрьской революции, передает корреспондент "Фонтанки".
С берега водное действо встретили праздничным фейрверком.
Шествие началось от Финского переулка и проследовало до крейсера "Аврора". В нем принимают участие более 150 человек. Марш сопровождают сотрудники полиции. По улицам расставлена коммунальная техника.