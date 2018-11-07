Бывший нападающий «Зенита» Халк стал чемпионом Китая. Сине-бело-голубые его поздравили
Экс-форвард «Зенита» Халк помог футбольному клубу «Шанхай СИПГ» впервые в истории выиграть чемпионат Китая. На счету 32-летнего бразильца 13 мячей и 15 голевых передач в 25 матчах Суперлиги в чемпионском сезоне.
«Шанхай СИПГ» прервал семилетнее лидерство «Гуанчжоу Эвергранд». Официальный твиттер «Зенита», за который Халк играл с 2012 по 2016 год, уже поздравил своего бывшего игрока.
Халк — чемпион Китая! 🏆 Поздравляем! Parabéns! pic.twitter.com/w3zHjjQzW2— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 7 ноября 2018 г.
Напомним, что Халк на сегодняшний день является рекордом «Зенита» на трансферном рынке как по покупке, так и по продаже футболиста. В 2012 году сине-бело-голубые купили бразильца у «Порту» за 40 млн евро. В 2016-м он был продан в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.