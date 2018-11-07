Бывший нападающий «Зенита» Халк стал чемпионом Китая. Сине-бело-голубые его поздравили

Экс-форвард «Зенита» Халк помог футбольному клубу «Шанхай СИПГ» впервые в истории выиграть чемпионат Китая. На счету 32-летнего бразильца 13 мячей и 15 голевых передач в 25 матчах Суперлиги в чемпионском сезоне.

«Шанхай СИПГ» прервал семилетнее лидерство «Гуанчжоу Эвергранд». Официальный твиттер «Зенита», за который Халк играл с 2012 по 2016 год, уже поздравил своего бывшего игрока.

Напомним, что Халк на сегодняшний день является рекордом «Зенита» на трансферном рынке как по покупке, так и по продаже футболиста. В 2012 году сине-бело-голубые купили бразильца у «Порту» за 40 млн евро. В 2016-м он был продан в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.