Военные США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» уплыли с учений НАТО в Северной Атлантике пораньше

Американская ударная группа во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) раньше времени покинула учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец – 2018»). Об этом ее командующий контр-адмирал Джин Блэк рассказал Военно-морскому институту США, передает «Интерфакс».

По его словам, американским военным пришлось уплыть из зоны раньше, чем хотелось бы, из-за надвигавшегося шторма с 10-метровыми волнами. «Нужно знать, когда наступает время идти в укрытие или уходить с пути надвигающегося шторма», — отметил Блэк.

Командующий добавил, что во время маневров приходилось внимательно следить за погодой: «Гарри Трумэн» мог спокойно действовать в суровых условиях, однако сопровождающие его крейсер и эсминцы были ограничены в возможностях.

Ранее сообщалось, что ВМС США привлекли к учениям ударную группу во главе с авианосцем, чтобы продемонстрировать маневренность, а также приверженность НАТО.

Учения под названием Trident Juncture 2018 прошли с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них в общей сложности приняли участие около 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 31 страны — государств, входящих в альянс, и их партнеров Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.