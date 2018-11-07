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Власть
07.11.2018 18:47
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СМИ назвали имя преемника Зеехофера на посту главы ХСС

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер станет председателем баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) после того, как этот пост покинет Хорст Зеехофер, сообщает издание Focus со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в настоящий момент кандидатура Зедера активно обсуждается внутри партии. Предполагается, что премьер Баварии будет утвержден в новой должности на внеочередном съезде партии в начале декабря.

Ранее сообщалось о том, что глава германской полиции Хорст Зеехофер в ближайшие дни объявит об уходе с поста председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС). По сведениям прессы, руководитель МВД заявит о принятом решении на заседании руководства ХСС в ближайшие выходные. При этом он останется на посту в министерстве.

Таким образом, Зеехофер последует примеру Ангелы Меркель, которая ранее заявила о готовности уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но выразила намерение остаться канцлером.

Справка:

ХСС — особая региональная партия, она входит в федеральное правительство. Партия осуществляет политическую деятельность только в Баварии, а на федеральном уровне выступает в едином блоке с Христианско-демократическим союзом Меркель. В Бундестаге у них единая фракция.

Зеехофер руководит баварскими консерваторами с 2008 года. В рядах правящей в ФРГ коалиции (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии) Зеехофер подвергается резкой критике за открытые распри с канцлером Ангелой Меркель, в частности, по вопросу миграционной политики. 14 октября прошли выборы в ландтаг (региональный парламент) Баварии - самой крупной по площади федеральной земли ФРГ. ХСС победил, набрав 37,2% голосов, но по сравнению с предыдущими выборами 2013 года потерял 10,5% голосов и лишился парламентского большинства, что для консерваторов равносильно фиаско. Многие однопартийцы Зеехофера возложили вину за потерю голосов на председателя партии.

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