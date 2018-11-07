СМИ назвали имя преемника Зеехофера на посту главы ХСС

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер станет председателем баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) после того, как этот пост покинет Хорст Зеехофер, сообщает издание Focus со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в настоящий момент кандидатура Зедера активно обсуждается внутри партии. Предполагается, что премьер Баварии будет утвержден в новой должности на внеочередном съезде партии в начале декабря.

Ранее сообщалось о том, что глава германской полиции Хорст Зеехофер в ближайшие дни объявит об уходе с поста председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС). По сведениям прессы, руководитель МВД заявит о принятом решении на заседании руководства ХСС в ближайшие выходные. При этом он останется на посту в министерстве.

Таким образом, Зеехофер последует примеру Ангелы Меркель, которая ранее заявила о готовности уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но выразила намерение остаться канцлером.