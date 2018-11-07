«Монако»: Рыболовлев не получил ни цента ни с одного клубного дохода, включая трансфер Мбаппе

Футбольный клуб «Монако» выступил с официальным заявлением по поводу ареста своего владельца Дмитрия Рыболовлева.

«Монако» категорически отрицает ложные заявления Mediapart и утверждает, что Рыболовлев не забрал себе ни евро с трансфера Мбаппе. Президент инвестировал в клуб около € 335 млн с момента своего прихода. Эта сумма расходовалась на трансферы, зарплату игроков и долги клуба. Дмитрий не получил ни цента ни с одного клубного дохода, включая трансфер Мбаппе. Очевидно, что «Монако» готов предоставить доказательства, которые полностью противоречат заявлениям Mediapart. Сейчас изучается вопрос о принятии юридических мер в данной ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы «Монако».

Дмитрий Рыболовлев был задержан во вторник, 6 ноября, по требованию прокуратуры Княжества Монако. Его подозревают в коррупции, фактах «торговли влиянием» и соучастии в этих преступлениях. По данным издания nrc.nl, глава голландской компании AIM Бернард де Роос (Bernard de Roos) заключил соглашение с Рыболовлевым, которое помогало вкладывать средства в футбольный клуб в обход правил финансового fair play. Также сообщалось, что российский бизнесмен присвоил средства, полученные от продажи Килиана Мбаппе в «ПСЖ» за 180 млн евро.

На данный момент в апартаментах миллиардера в Монте-Карло прошли обыски, ведется расследование.