Биткоин поставил новый месячный антирекорд. Он теряет долю рынка

Рыночная доля биткоина в общей массе цифровых денег опустилась ниже 51,5%. Последний раз она была такой низкой месяц назад — в начале октября.

Как пишет 7 ноября РБК, еще в сентябре биткоин занимал 57% рынка. Но теперь уступил место активно дорожающим Ethereum (+10%), XRP (+22,7%) и Bitcoin Cash (+54%). Обычный биткоин за это время вырос только на 3,2%.

Как писала «Фонтанка», долларовый объем биткоин-транзакций за последние десять месяцев упал сразу на 84%. Народный интерес к «битку», ради которого еще недавно закладывали квартиры, иссякает на глазах. Эксперты констатируют – биткоины не смогли стать полноценной заменой традиционным деньгам на фоне неспокойной геополитической обстановки, серьезные люди деньги оттуда увели, а вливания любителей не смогли поддержать планку предыдущих результатов.