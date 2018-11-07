Глава ФАС Артемьев исключил свое участие в выборах губернатора Петербурга

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев не планирует участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

"Не собираюсь баллотироваться в губернаторы. Свои усилия планирую сосредоточить на федеральном уровне", – заявил "Интерфаксу" Артемьев.

Таким образом он прокомментировал слухи о его намерении принять участие в выборах главы региона.

3 октября президент РФ Владимир Путин во время поездки в Петербург на встречу с канцлером Австрии Себасьяном Курцем удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Врио губернатора назначен бывший полпред в СЗФО Александр Беглов.

Позднее появились слухи о кандидатах, которые могут принять участие в выборах губернатора Петербурга 8 сентября 2019 года. В частности, речь шла об Артемьеве и вице-премьере Дмитрии Козаке.

30 октября Козак заявил, что не будет участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.