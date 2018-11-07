В Крымских горах спасают петербурженку. Она сутки просидела в расщелине с вывихнутой ногой и травмой головы

Найти туристку из Петербурга, которая провалилась в ущелье в горах Бахчисарайского района Крыма, удалось спустя сутки после ее звонка с просьбой о помощи. Сейчас ее эвакуируют из горной местности в ближайшую больницу.

Как сообщает региональное управление МЧС, 31-летняя петербурженка дозвонилась до спасателей около семи часов вечера накануне, 6 ноября. Она сообщила, что находится в районе горы Бойка. Девушка одна вышла от стоянки «Богатырь», через какое-то время упала в расщелину, ударилась головой и повредила ногу, сама она выбраться не может.

Поиски продолжались до четырех часов утра, были возобновлены с рассветом. Туристку с помощью кинологов нашли к двум часам дня в средней части ущелья Тар-Богаз. С признаками переохлаждения, травмой головы и ноги ее на носилках через горы эвакуируют в село Богатырь.