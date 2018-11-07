Петербургская биржа ужесточит правила торгов, чтобы не допустить перебоев в поставках бензина

Петербургская товарная биржа (СПбМТСБ) изменит правила торговли, чтобы стабилизировать топливный рынок. Как сообщила пресс-служба площадки 7 ноября, она установит повышенные ставки обеспечения для трейдеров и увеличит неустойки за неисполнение биржевого договора.

Также биржа введет санкции за все формы отказа от исполнения договора и обяжет покупателей оплачивать транспортные расходы. Кроме того, будет упразднена категория «временного члена секции» на торгах по нефтепродуктам. Это означает, что брокерами смогут быть только участники, имеющие статусы «член биржи» и «член секции».

Такие меры должны обеспечить бесперебойное снабжение и снижение стоимости топлива для российских потребителей, говорится в сообщении.

Ранее правительство вынудило нефтяные компании заморозить цены на топливо не только в рознице, но и в мелком опте, при этом обязательства по объемам поставок на биржу им разрешили не соблюдать.