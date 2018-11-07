Волейбольный матч «Зенит» - «Динамо» не будет переигран. Но виновных накажут

Вынесено решение по поводу скандального матча чемпионата России по волейболу между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо», в котором судьи не засчитали одно очко столичной команде.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), результат встречи вопреки требованию «Динамо» не будет аннулирован. Таким образом, победителем игры по-прежнему будет «Зенит».

Отмечается, что протест «Динамо» не был подан в установленном порядке и в установленное время, и в регламентирующих документах как ВФВ, так и международной федерации не предусмотрена процедура послематчевого пересмотра результата игры.

Исполком ВФВ постановил поручить президиуму Всероссийской коллегии судей и инспекторской комиссии ВФВ разъяснить судьям и инспекторам все методы и средства, необходимые для исключения возможности возникновения подобных ситуаций в будущем, а также применить к виновным в данном происшествии меры дисциплинарного воздействия. Напомним, 28 октября во время игры 3-го тура между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» судьи после успешного розыгрыша столичной команды по неизвестной причине засчитали очко в пользу сине-бело-голубых. По словам представителя московской команды, попытки тренерского штаба «Динамо» обратить внимание судейской коллегии на неточность в протоколе не привели к пересмотру данного эпизода.