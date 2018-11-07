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09.11.2018 11:00
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Чудеса ближе, чем кажется. ТРК «Питер Радуга» готовит фееричное шоу

Чудеса ближе, чем кажется. ТРК «Питер Радуга» готовит фееричное шоу

Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»

Даже искушенные удивятся! ТРК «Питер Радуга» готовит особенный подарок всем своим гостям – инновационное новогоднее шоу (0+). С 21 декабря по 6 января, ежедневно в 21:00 вы сможете погрузиться в волшебный мир музыки и света.

ТРК «Питер Радуга» – один из самых крупных торгово-развлекательных комплексов Санкт-Петербурга – в эти новогодние праздники превратится в «Город тысячи чудес». Высокотехнологичные световые инсталляции, неповторимое музыкальное сопровождение от «Радио Города тысячи чудес», стилизованные декорации, разработанные по уникальным проектам, погрузят гостей комплекса в магический мир волшебства.

По-настоящему особенным и запоминающимся событием для каждого посетителя ТРК станет светомузыкальное шоу, которое будет проходить с 21 декабря по 6 января, ежедневно в 21:00. Масштабное, зрелищное представление с использованием инновационных технологий создаст неповторимую атмосферу праздника. Уникальные художественные решения, анимированные инсталляции, лазеры и прожекторы, светодиоды, высокотехнологичные экраны и проекторы, музыкальное сопровождение и «поющие» фонтаны создадут феерию света и музыки, чтобы поражать воображение даже самых взыскательных гостей.

Сайт ТРК "Питер Радуга"

 

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Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
09.11.2018 11:00

Чудеса ближе, чем кажется. ТРК «Питер Радуга» готовит фееричное шоу

Даже искушенные удивятся! ТРК «Питер Радуга» готовит особенный подарок всем своим гостям – инновационное новогоднее шоу (0+). С 21 декабря по 6 января, ежедневно в 21:00 вы сможете погрузиться в волшебный мир музыки и света.
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