Петербургский Технопарк поможет фармацевтическим стартапам выходить на международные рынки за 3,5 млн евро
Технопарк Петербурга получит грант по программе сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014 – 2020" на реализацию проекта Life science park. Об этом «Фонтанке» сообщила руководитель инжинирингового центра Технопарка Елена Петрова.
По ее словам, участником с финской стороны выступит университет города Котка. Общий размер гранта – 3,5 млн евро. Предполагается, что Россия получит 2,3 млн евро, остальное — финская сторона.
Как пояснил председатель правления союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Захар Голант, Life science park будет представлять собой лабораторный комплекс в 500 – 600 кв. м, который разместится на территории петербургского Технопарка. В нем небольшие компании смогут заниматься исследованиями и пройти контроль качества для экспорта на международные рынки. Соответственно, финские фармацевтические стартапы смогут получить помощь в сертификации, чтобы начать работать в России.
Проект уже был одобрен Еврокомиссией, до конца года пройдет уточнение бюджета, в первом квартале 2019 года будет подписано соглашение между российской и финской стороной. Сам Life science park может заработать в конце 2019 года.
Справка:
Общий объем финансирования программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020» – 72,3 млн евро, из которых софинансирование ЕС составляет 50%, а другую половину в равных долях финансируют Финляндия и Россия.