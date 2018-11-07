Петербургский Технопарк поможет фармацевтическим стартапам выходить на международные рынки за 3,5 млн евро

Технопарк Петербурга получит грант по программе сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014 – 2020" на реализацию проекта Life science park. Об этом «Фонтанке» сообщила руководитель инжинирингового центра Технопарка Елена Петрова.

По ее словам, участником с финской стороны выступит университет города Котка. Общий размер гранта – 3,5 млн евро. Предполагается, что Россия получит 2,3 млн евро, остальное — финская сторона.

Как пояснил председатель правления союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Захар Голант, Life science park будет представлять собой лабораторный комплекс в 500 – 600 кв. м, который разместится на территории петербургского Технопарка. В нем небольшие компании смогут заниматься исследованиями и пройти контроль качества для экспорта на международные рынки. Соответственно, финские фармацевтические стартапы смогут получить помощь в сертификации, чтобы начать работать в России.

Проект уже был одобрен Еврокомиссией, до конца года пройдет уточнение бюджета, в первом квартале 2019 года будет подписано соглашение между российской и финской стороной. Сам Life science park может заработать в конце 2019 года.