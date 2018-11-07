Убийство сироты за комнату в коммуналке отправило исполнителя в колонию на 22 года. Организатор получил второй пожизненный срок и особую колонию

Ленинградский областной суд поставил точку в убийстве сироты из Петербурга 14 лет назад. Срок по этому делу отсидел невиновный, реальный организатор получил высшую меру наказания второй раз.

О приговоре 7 ноября сообщает Следственный комитет, вынесен он был еще 29 октября. 22 года колонии строгого режима получил Дмитрий Тумин. Именно он, вместе с пошедшим на сделку со следствием Дмитрием Блохиным, в ноябре 2004 года вывезли сироту Дарью Байкову на дачу в Выборгский район области, задушили и сожгли. Первый раз следствие допустило ошибку. Признание вины в убийстве отправило в колонию невиновного, Геннадий Ильницкий вышел на свободу через пять лет после суда, когда заговорил Блохин.

Глава группировки, Никамагомед Каранаев, получил первый пожизненный срок в 2012 году. Его признали виновным в создании ОПГ, мошенничестве и убийствах. Каранаев во всех случаях действовал наподобие схемы с Байковой. Его люди втирались в доверие к незащищенным, малоимущим гражданам, переоформляли их жилплощади, после чего от жертв избавлялись. По этому делу за 6 убийств, 1 приготовление к убийству, 8 эпизодов мошеннического завладения имуществом были осуждены 14 человек.

По решению суда за убийство сироты Каранаев отправится до конца дней в колонию особого режима. Дмитрий Тумин получил 22 года. Блохин осужден ранее и уже находится за решеткой.