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Спорт
07.11.2018 21:46
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Что будет вместо СКК. Почему проект новой ледовой арены окрестили "забинтованной банкой"

К 2023 году, когда Петербург примет чемпионат мира по хоккею, ХК СКА и Геннадий Тимченко хотят построить самую большую в мире ледовую арену. Для этого предлагается снести СКК «Петербургский». На заседании Градсовета представили эскиз будущего стадиона.

Что будет вместо СКК. Почему проект новой ледовой арены окрестили "забинтованной банкой"

Архитектурно-проектировочная концепция/LQ

На Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся летом 2018 года, правительство города и хоккейный клуб СКА подписали  соглашение о реконструкции СКК «Петербургский» на условиях государственно-частного партнерства. Клуб, который выразил желание преобразить спорткомплекс, обрел возможность получить в аренду землю под СКК без торгов благодаря поправке Георгия Полтавченко. Согласно ей, инвестор имеет такую преференцию при условии, что вложит в проект более 15 млрд рублей. По последним данным, ориентировочная стоимость СКК «Арена» составит 20 млрд рублей.

Изначально речь шла только о реконструкции спорткомплекса «Петербургский» к чемпионату мира по хоккею. Однако представленный 7 ноября на Градсовете эскизный проект подразумевает, что старый СКК снесут.

Эскиз ледовой «Арены» в комитете по градостроительству и архитектуре презентовала проектная организация «Лайфкволити эволюшн». Ранее президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко делал амбициозные заявления о том, что новая арена станет самой большой в мире.

На сегодняшний день самым вместительным хоккейным стадионом может похвастаться Канада – арена Bell Centre, которая располагается в Монреале, рассчитана на 21 288 человек. Правда, в японском городе Сайтама есть стадион-тансформер Saitama Super, который из арены на 19 тысяч зрителей «раскладывается» до вместимости в 37 тысяч.

 В августе Тимченко говорил о планах построить стадион на 22,5 тысячи мест. Проект «Лайфкволити» скромнее – 21,5 тысячи.

Для сравнения: в СКК «Петербургский» одновременно посмотреть хоккейный матч могут 13 тысяч человек. Диаметр существующего здания составляет 160 м, высота – 40 м. Диаметр нового здания, согласно эскизу, предлагается расширить до 184 м и поднять – до 45 м.

Стадион предусматривает один подземный этаж, на котором расположится паркинг на 1821 машиноместо, и семь наземных уровней. Первый этаж займет ледовая арена. Тридцатиметровое поле предполагается сделать с регулируемой шириной – 26 – 28 метров, что соответствует требованиям национальной и международной ассоциаций хоккея. Здесь же предлагается разместить тренировочное поле, ресторан, раздевалки для спортсменов, гримерные, помещения для судей, тренерские, школу хоккея, зону массового катания, коммерческие помещени под аренду и паркинг на 359 автомобилей.

Макет в перспективе улиц

Архитектурно-проектировочная концепция/LQ
Архитектурно-проектировочная концепция/LQ

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Как рассказал докладчик – главный архитектор проектной компании Денис Левченко, входы и выходы для VIP-персон, маломобильных групп населения, спортсменов и посетителей ресторана расположены на первом этаже. «Важным» посетителям отводятся три вестибюля с отдельными лифтами и лестницами. Основной поток зрителей будет попадать в здание с запада (со стороны парка Победы) со второго уровня по двум пандусам, ведущим к стилобату (пологому цоколю). Четыре открытые лестницы предусмотрены на южном и северном фасадах. Дополнительные входы по периметру здания – через пять зон кафе. На втором уровне авторы проекта расположили фойе, гардероб и нижнюю трибуну на 9 тысяч мест. 

Два клубных лаунжа проектировщик предлагает разместить на третьем уровне. Здесь же, согласно эскизу, – 215 мест для маломобильных зрителей, кафе и административные помещения. Этажом выше развернется зона, откуда матчи предстоит смотреть избранным – президентская ложа, 50 лож для VIP-зрителей и лаунж. На пятом уровне разместят еще 36 лож и один лаунж для важных посетителей.

Архитектурно-проектировочная концепция/LQ
Архитектурно-проектировочная концепция/LQ

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Архитектурно-проектировочная концепция/LQ
Архитектурно-проектировочная концепция/LQ

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На шестом ярусе развернется верхняя трибуна – на 9850 мест, зрительское фойе, фудкорты, гардероб, детская зона. Фанзону на 500 человек предлагают устроить на последнем, седьмом, этаже. Такое же количество зрителей сможет разместиться в двух двухуровневых гондолах – подвесных трибунах вдоль длинных сторон арены. На нижнем уровне одной из них расположатся пять комментаторских кабин.

Проектировщик предложил оставить открытыми большинство инженерных систем в качестве «высокотехнологичного фона». Но не это решение, а внешний вид арены гораздо больше заинтересовал архитекторов Градсовета.

Архитектурно-проектировочная концепция/LQ
Архитектурно-проектировочная концепция/LQ

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Авторы эскиза, как объяснил Левченко, решили придать эмоциональность внешнему облику здания.  Выступающие элементы фасада, по его словам, создают эффект закрученности, «подобный торнадо». Так проектировщики попытались выразить напряжение, возникающее во время хоккейных матчей.

Объяснение членов Градсовета и присутствующих представителей архитектурного сообщества не впечатлило. «Похоже на забинтованную стеклянную банку», – поделился впечатлением глава мастерской «Б2» Феликс Буянов. В кулуарах его коллега позднее отметил «удивительную точность формулировки». 

Руководитель мастерской «Студия-17» Святослав Гайкович выразился мягче, заметив, что эта «приятная европейская архитектура» не очень приемлема в контексте Петербурга. Один из его коллег заявил прямо: арена выглядит «некрасиво».

Критики проекта подняли вопрос, наиболее актуальный для жителей Московского района: о вероятной жилой застройке вокруг новой арены. На эскизе «Арена» красуется в гордом одиночестве, схема расположения жилых кварталов отсутствует, что, по мнению градостроителей, не позволяет оценить общий облик квартала. Напомним, в сентябре комиссия по Генплану по заявке комитета по инвестициям рекомендовала перевести более 23 га вокруг СКК в зону деловой, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Предложения о включении участков по периметру спорткомплекса в перечень зон зеленых насаждений власти города отклонили.

В августе СКА представил макет жилой застройки около арены. Весной говорили, что комплекс рассчитан на 300 тысяч кв. м. Предполагается, что именно за счет этого проекта инвестор компенсирует вложенные в строительство «Арены» средства. Против застройки активно протестуют местные жители, которые добиваются сохранения зеленой зоны.

Большинство архитекторов, которые взяли слово на Градсовете, высказались за возврат к первоначальному плану – реконструкции СКК «Петербургский». Снос комплекса называли «варварством», даже вспомнили, что в 1984 году именно на этом стадионе «Зенит» впервые победил на первенстве СССР. В ходе обсуждения прозвучало предложение поискать для «Арены» другое место и не трогать СКК «Петербургский».  

Другого места нет, – сообщил глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. Проектировщик и руководитель КГА доказывали, что даже если возможно увеличить почти в два раза вместимость арены в имеющемся здании, то тогда в ней не останется места на функциональные зоны. Член совета Вячеслав Ухов заявил, что «эта емкость – хотелка заказчика». «Есть возможность, есть необходимость. Возможности, по-моему, не допускают сделать такой объект и такую вместимость», – добавил архитектор. 

Глава КГА в ответ заметил, что прокомментировать необходимость строительства такой большой арены было бы неплохо заказчику. Представитель СКА в зале присутствовал, но от выступления уклонился. Объяснять пришлось Григорьеву: «В определенном смысле такая вот сверхзадача. Это как бы является лейтмотивом всего этого проекта».

Собравшиеся поинтересовались: а что получит город, предоставив инвестору право застраивать территорию вокруг СКК? Григорьев пообещал, что новая арена станет собственностью Петербурга. Правда, председатель комитета не уточнил, когда и на каких условиях здание отойдет городу. Ранее Геннадий Тимченко в интервью рассказывал, что «в конце концов» передаст спорткомплекс через 49 лет, а депутаты Заксобрания беспокоились, что в проекте закона о реконструкции объектов спорта безвозмездная передача «Арены» не прописана вовсе. 

Последним вопрос докладчику задал Владимир Григорьев. Главу КГА интересовала  транспортная доступность подъезда к арене для избранных зрителей.

«Вот VIP-вход. У вас примерно полторы тысячи таких гостей. Представьте, что VIP будет приезжать за час. 1500 «випов» – это, грубо говоря, 800 машин. Будут приезжать в основном минут за 20. Вы это просчитывали?» – спрашивал он, зорким глазом отметив, что «в эксизе два въезда «вери-вип», из которых один «вери-вип» не попадает во вход такого же статуса. Докладчик объяснил промах опечаткой.

Проголосовать членам Градостроительного совета предстоит по двум вопросам. Первый касается высотности арены, второй – архитектурного облика здания. Но проголосовать на месте участникам заседания не предложили – раздали анкеты. Критикам и сторонникам эскиза дали неделю.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

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