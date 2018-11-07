В Петербурге появится новое общественное пространство «Парковая линия»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» подвела итоги городского архитектурного конкурса «Парковая линия» на создание общественного пространства на намывных территориях Васильевского острова, расположенных вдоль первой линии Финского залива.

Компетентное жюри, состоящее из представителей органов власти, архитектурного сообщества и «Группы ЛСР» как заказчика проекта, признали лучшей идею «Студии 44». Второе место занял проект бюро «А. Лен», а третье разделили между собой бюро «Б2» и «Витрувий и сыновья».

К реализации нового проекта и претворению в реальность задумки архитектурного бюро, ставшего победителем, «Группа ЛСР» планирует во второй половине 2019 года.

Как отметил генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Дмитрий Ходкевич, идея создания благоустроенного городского пространства на первой линии берега Финского залива витала давно, несмотря на то, что изначально здесь должна была проходить четырехполосная автомобильная магистраль.

«Нам удалось найти способ преобразования и реализации решения по благоустройству прибрежной зоны для создания общественных зон. Сейчас Василеостровский район как никогда нуждается в точках притяжения, где люди смогут отдыхать, заниматься спортом, наслаждаться видами, – сказал Дмитрий Ходкевич. – Именно с этой целью и был задуман архитектурный конкурс. Он стал первым маленьким шагом в создании большой благоустроенной общественной зоны».

Такой подход к реализации проекта оценили в Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. По словам заместителя председателя комитета Ларисы Канунниковой, важно, что инвесторы стали обращаться к городским пространствам, особенно выходящим на большую воду.

Задумка архитектурного бюро «Студия 44», ставшего победителем конкурса, заключается в создании анфиладного пространства площадью почти 11 га, состоящего из небольших тематических парков. В рамках предложенного проекта предусмотрены различные по наполнению зоны досуга для горожан, включая спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями, «шахматный дворик», детский городок, баскетбольные и волейбольные площадки, велодорожка, места для игр с животными и другие элементы. Доминантой набережной станет Центральная площадь, где архитекторами предложена возможность создания причала.

«У обладателей серебра и бронзы конкурса есть шанс стать частью масштабного проекта создания «Новой Василеостровской» парковой линии. Мы не исключаем возможность реализовать лучшие элементы благоустройства призеров, – подчеркнул Дмитрий Ходкевич. – Нам предстоит еще много работы по проектированию территории, согласованию всей документации, важно учесть всю инженерную, транспортную и социальную составляющую проекта. Но мы придерживаемся нашей идеи: береговая линия должна стать многофункциональной и в то же время эстетичной».

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