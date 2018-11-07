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07.11.2018 17:50
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Снести нельзя реконструировать. Нанятые ХК СКА проектировщики предложили демонтировать СКК «Петербургский»

Проектная организация «Лайфкволити эволюшн» представила на заседании Градостроительного совета эскизный проект спортивно-концертного комплекса «Арена». Для создания нового СКК авторы предлагают снести «Петербургский». Об этом 7 ноября сообщает корреспондент «Фонтанки».

Проект «Лайфкволити» подготовил по заказу хоккейного клуба СКА. Арена рассчитана на 21,5 тысячи зрителей против 13 тысяч сидячих мест в спорткомплексе «Петербургский». В диаметре здание по сравнению с существующим разрастется на 24 метра. В высоту проект нового СКК насчитывает 7 наземных уровней и подземный этаж, который занимает паркинг. На первый уровень авторы проекта поместили ледовое поле, тренировочную арену, ресторан, раздевалки, тренерские и технические помещения.

Зрительные зоны расположатся на втором и шестом этажах. Основные входы и выходы также поместили на второй уровень. Этажом выше проектировщик предлагает разместить клубные лайнжи, кафе и буфеты. Четвертый и пятый уровни займут ложи для VIP- VVIP-персон, детские зоны. На последнем этаже раскинут фан-зону на 500 человек, фудкорт и две гондолы вместимостью 500 зрителей и пять комментаторских кабин.

Комментируя внешние архитектурные решения, докладчик «Лайфкволити» Денис Левченко констатировал, что СКК «Петербургский» построен в спокойном, «статичном» стиле. Тогда как авторы эскиза с помощью выступающих декоративных элементов, которые создают эффект закрученности, «подобный торнадо», предлагают оформить облик более эмоционально. Это больше соответствует накалу, который присутствует на хоккейных матчах, добавил архитектор.

Основной вопрос, который задали члены Градостроительного совета, касался возможности реконструкции СКК «Петербургский». Именно это, а не строительство нового здания предполагалось, когда впервые озвучили идею преобразования спорткомплекса для проведения игр чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Напомним, ранее стало известно, что Смольный и СКА, президентом которого является бизнесмен Геннадий Тимченко, на условиях концессии намереваются провести реконструкцию спорткомплекса. В конце сентября Международная федерация хоккея определилась с местом проведения ЧМ. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге.

Архитектурно-проектировочная концепция/LQ
Архитектурно-проектировочная концепция/LQ

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Подробнее о представленном проекте Ледовой арены читайте в материале "Фонтанки" в ближайшее время.

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