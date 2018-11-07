«Отвлекся и врезался». Убившему в ДТП четырех человек Брежневу просят восемь лет колонии

В Петербурге прошли прения по делу о гибели четырех человек в автомобильной аварии с участием молодого лихача Александра Брежнева. Обвинение просит ему по два года за каждую жертву, защита благодаря нырку водителя в диван считает опьянение недоказуемым.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 7 ноября представитель прокуратуры попросил признать Брежнева виновным в том, что он проехал на красный свет и врезался в микроавтобус «Горэлектротранса», скрылся, оставив потерпевших без помощи.

Авария случилась рано утром 2 декабря 2017 года на перекрестке Искровского проспекта и улицы Подвойского. По мнению обвинения, Брежнев перед поездкой пил в баре с друзьями, а после бегства скрылся в квартире родственников. Нашли его в диване.

Брежневу вменили статьи 125 УК («Оставление в опасности») и 264 УК («Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть более двух лиц»).

«Сторона обвинения просила суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 2 месяца в колонии общего режима», – уточняет пресс-служба.

Максимально возможное наказание попросили родственники погибших сотрудников «Горэлектротранса». Защита сослалась на смягчающие обстоятельства и подвергла сомнению «пьяную» квалификацию преступления, так как Брежнева задержали не сразу, и медицинское подтверждение алкогольного опьянения в деле отсутствует, но обвинение опирается на показания свидетелей. Дескать, невозможно выпить алкоголь и остаться трезвым. Причину аварии защита объяснила стечением обстоятельств: Александр отвлекся и врезался.

При аресте в декабре 2017-го Брежнев божился, что пьет витамины и спиртным не злоупотребляет, а еще у него шалит сердце и беспокоит защемленный шейный нерв. Жалость к себе он подтвердил слезами.