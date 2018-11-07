Глава Христианско-социального союза Германии по примеру Меркель покидает свой пост, но остается в правительстве

Глава германской полиции Хорст Зеехофер в ближайшие дни объявит об уходе с поста председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС).

Об этом 7 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на издание Die Zeit. По сведениям прессы, руководитель МВД заявит о принятом решении на заседании руководства ХСС в ближайшие выходные. При этом он останется на посту в министерстве.

Таким образом, Зеехофер последует примеру Ангелы Меркель, которая ранее заявила о готовности уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но выразила намерение остаться канцлером. Впрочем, и канцлером Меркель не будет выдвигаться в пятый раз. Она отметила, что жители страны хотели бы видеть действия, направленные на улучшение их жизни, а не споры внутри правящего блока партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). Кроме того, Меркель заявила о желании уступить дорогу молодым.