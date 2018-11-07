Финский Valio начал поставлять в Россию овсяное молоко

Финский молочный концерн Valio объявил 7 ноября о выводе на российский рынок линейки растительных напитков на основе овса под брендом Oddlygood. В компании объясняют такое решение ростом спроса на заменители молока, которые подходят вегетарианцам, веганам и людям с непереносимостью лактозы и казеина.

«На момент старта продаж объемы поставок овсяного молока Valio в РФ не раскрываются, но они невелики, так как продукт новый и заведение в торговые сети займет некоторое время», – заявили в пресс-службе ООО «Валио».

Сейчас новинка поставлена в торговые сети Москвы и Санкт-Петербурга, но в будущем компания планирует значительно увеличить объемы поставок и расширить географию.

На сегодняшний день основными игроками в сегменте овсяных напитков в РФ являются бренды «Немолоко» и «Alpro» с широким ассортиментом различных растительных продуктов не только на основе овса, но и из сои и других источников белка. Рынок растительных продуктов динамично развивается, постоянно появляются новые игроки и интересные решения, отметили в Valio.

На фоне роста популярности альтернативных молоку растительных напитков концерн начал производство продукта в Финляндии в феврале 2018 года. Помимо России экспорт идёт в Швецию.

По данным компании Nielsen, в России в первом квартале 2018 года продажи растительных напитков выросли в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 154%.

Оборот всего концерна Valio в 2017 году составил 1 708 млн евро, доля российского рынка – 6%. Российское подразделение Valio улучшило свои финансовые показатели по результатам 2017 года за счёт активной локализации, запущенной после введения российского эмбарго.