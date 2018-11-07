Лидеры финского бизнеса
Финский Valio начал поставлять в Россию овсяное молоко
Финский молочный концерн Valio объявил 7 ноября о выводе на российский рынок линейки растительных напитков на основе овса под брендом Oddlygood. В компании объясняют такое решение ростом спроса на заменители молока, которые подходят вегетарианцам, веганам и людям с непереносимостью лактозы и казеина.
«На момент старта продаж объемы поставок овсяного молока Valio в РФ не раскрываются, но они невелики, так как продукт новый и заведение в торговые сети займет некоторое время», – заявили в пресс-службе ООО «Валио».
Сейчас новинка поставлена в торговые сети Москвы и Санкт-Петербурга, но в будущем компания планирует значительно увеличить объемы поставок и расширить географию.
На сегодняшний день основными игроками в сегменте овсяных напитков в РФ являются бренды «Немолоко» и «Alpro» с широким ассортиментом различных растительных продуктов не только на основе овса, но и из сои и других источников белка. Рынок растительных продуктов динамично развивается, постоянно появляются новые игроки и интересные решения, отметили в Valio.
На фоне роста популярности альтернативных молоку растительных напитков концерн начал производство продукта в Финляндии в феврале 2018 года. Помимо России экспорт идёт в Швецию.
По данным компании Nielsen, в России в первом квартале 2018 года продажи растительных напитков выросли в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 154%.
Оборот всего концерна Valio в 2017 году составил 1 708 млн евро, доля российского рынка – 6%. Российское подразделение Valio улучшило свои финансовые показатели по результатам 2017 года за счёт активной локализации, запущенной после введения российского эмбарго.
Справка:
Напиток из овса, напоминающий по вкусу молоко, разработали в шведском Университете Лунда ещё в начале 1990-х, когда учёные искали альтернативы привычному питанию для людей с непереносимостью лактозы. Сейчас шведская компания Oatley, специализирующаяся на изготовлении овсяного молока, экспортирует свой продукт в Европу и США, в 2017 году она сделала выручку в 63,5 млн евро, а в этом году планирует нарастить её до 96 млн.
В угоду спросу на вегетарианские продукты даже традиционные финские молочные компании, такие как Valio, Juustoportti и Kaslink, начали производство продуктов из растительного сырья.