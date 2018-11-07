Станция метро на Васильевском острове не будет носить имя Собчака. Топонимическая комиссия отклонила предложение его семьи

Топонимическая комиссия Петербурга отклонила предложение сенатора и вдовы мэра Петербурга Людмилы Нарусовой. Она предложила назвать станцию метро на Васильевском острове именем Анатолия Собчака.

Заседание Топонимической комиссии проходит 7 ноября в комитете по культуре. Как рассказал «Фонтанке» его участник депутат городского парламента Алексей Цивилев, предложение Нарусовой комиссия отклонила, так как посчитала, что действующее название «Горный институт» гораздо более «сильное».

Согласно также принятым решениям на заседании на Фрунзенско-Приморской линии появится станция метро "Шуваловский проспект", а проектируемая станция "Туристская" станет "Богатырской".

Отметим, что заседание Топонимической комиссии проходит в закрытом формате. Журналистов на обсуждение наименований на карте города в очередной раз приглашать отказались.