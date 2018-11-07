Фестиваль «Серебряная лира» прошел в Северной столице при поддержке «Авто Премиум»

фото предоставлено компанией «Авто Премиум»

В Санкт-Петербурге отзвучали концерты IX Международного фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира». Официальным автомобильным партнером этого музыкального события девятый сезон подряд выступила группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум».

Фестиваль прошел с 26 октября по 2 ноября 2018 года на лучших музыкальных площадках Северной столицы – в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича и в Малом зале им. М.И. Глинки. Все восемь концертов восхищали меломанов Петербурга не только виртуозностью и оригинальностью исполнения, – на фестивале звучали необыкновенные аранжировки известных произведений и творения современных композиторов в их собственном исполнении.

Многое в нашем мире имеет начало и конец, но музыка вечна и не имеет границ. В подтверждение этому на фестиваль «Серебряная лира» приехали талантливые музыканты из самых разных стран – Австрии, Азербайджана, Венгрии, Нидерландов, Сербии, США и России. Новыми нотами в истории фестиваля стали концерты в стиле «кроссовер», гармонично сочетающем элементы разных стилей в музыке.

фото предоставлено компанией «Авто Премиум»

Особенным стал и завершающий концерт джазового квартета «Turtle Island Quartet» («Квартет черепашьего острова»), прозвучавший в Большом зале Санкт-Петербургской Филармонии. Знаменитый квартет, дважды удостоенный премии Grammy, был специально приглашен организаторами фестиваля и выступил в России впервые.

В этот вечер посетителям Санкт-Петербургской Филармонии удалось не только насладиться виртуозным исполнительством американских музыкантов, но и отправить нарядные открытки своим друзьям и близким, и даже записаться на тест-драйв автомобилей ŠKODA. Эту приятную возможность предоставила группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум», осуществлявшая трансфер музыкантов и почетных гостей на автомобилях ŠKODA KODIAQ.

фото предоставлено компанией «Авто Премиум»

Подробнее о дилерских центрах и автомобилях ŠKODA вы можете узнать на сайте www.skoda-ap.ru

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