Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа в Аргентине

Россия и США ведут проработку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Аргентине в ходе саммита G20, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Условлено, что лидеры США и России в Париже лишь кратко пообщаются, речь идёт об общении "на ногах", после чего будет подтверждено, что более обстоятельную беседу лидеры России и США проведут в Буэнос-Айресе. Такая встреча уже находится в проработке, мы согласовываем с американской стороной время и дату этой встречи. Очевидно, предстоит также согласование содержательных компонентов этого контакта», — сказал Ушаков на брифинге в Москве.

По его словам, в ходе недавнего визита в Москву помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона обсуждалась возможность визитов двух лидеров в Москву и Вашингтон.

«Даже рассматривались варианты осуществления двусторонних визитов – обмена двусторонними визитами в Москву и Вашингтон. Но конкретно эти вопросы пока не прорабатывались», — добавил помощник российского президента.

Встреча Трампа и Путина планировалась в Париже 11 ноября, однако Франция выразила опасения, что полноценные переговоры двух лидеров отвлекут внимание от годовщины 100-летия окончания Первой мировой войны.

«С учетом этих соображений было принято решение и в Вашингтоне, и в Москве воздержаться от проведения полномасштабной встречи наших двух президентов и ориентироваться на организацию такой встречи в Буэнос-Айресе», — сказал Ушаков.