Вместе с миллиардером Рыболовлевым в Монако задержаны почти все экс-руководители судебных органов княжества

Под стражей в Монако и Ницце находится не только подозреваемый в «торговле влиянием» российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, но и множество экс-сотрудников судебной системы княжества.

Издание Monaco-Matin 7 ноября сообщает, что вопрос о продлении срока задержания судебным следователем Эдуардом Левро еще не решен. Сколько человек по делу Рыболовлева сейчас находятся под стражей, журналисты не уточняют.

О задержании владельца футбольного клуба «Монако» стало известно накануне, 6 ноября. Сообщалось, что россиянина подозревают в давлении на суд и следствие из-за его тяжбы со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Россиянин уверен, что переплатил за купленные у него картины миллиард долларов. О давлении стало известно из-за аудиозаписи в телефоне адвоката Рыболовлева.