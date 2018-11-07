На трассе «Сортавала» построят новый путепровод. Жителям окрестных домов обещают стеклопакеты

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приступило к реконструкции путепровода над железнодорожными путями на 105-м километре дороги А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области, в районе Плодового. Этот объект признан, как говорится в сообщении на сайте ФКУ 7 ноября, ремонтонепригодным, поэтому в 300 метрах севернее него предполагается построить новый.

В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Старый путепровод после возведения нового полностью демонтируют.

Пока подрядчик готовит территорию к работам. Вся Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны была местом боевых действий, поэтому сначала предстоит обследовать 18 гектаров на наличие взрывоопасных предметов. Затем надо будет перенести проходящие здесь линии электропередачи и сети связи.

Основные строительно-монтажные работы развернутся в 2019 году. Общая длина будущего путепровода вместе с подходами составит 2,354 километра, ширина двухполосной проезжей части – 7,5 метра. Для пешеходов предусмотрены тротуары и лестницы.

Путепровод оборудуют искусственным освещением и сигнальными столбиками, светофорами с автономным питанием, шумозащитными экранами, а в окрестных домах в окна вставят шумозащитные стеклопакеты.

«В период реконструкции вводить долгосрочные ограничения движения на существующем путепроводе не планируется», – отмечает Упрдор.

Напомним, сама трасса «Сортавала» сейчас ремонтируется в нескольких местах. Реконструируемый участок с 57-го по 81-й километр в районе Лосево планируется сдать в этом году, на год раньше срока. Капремонт второго участка – с 81-го по 106-й километр, до Плодового, – также завершат до конца года, ориентировочно в декабре. Скоро пойдёт в работу и участок со 106-го по 131-й километр, то есть примерно от Плодового до конца Приозерска. И последний участок, со 131-го по 153-й километр, включающий знаменитую грунтовку, – это реконструкция трассы. Её обещают завершить через год.