Набережная Макарова и Суздальское шоссе официально вошли в перечень дорог Петербурга
Четыре участка улиц пополнили перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление правительства подписал врио губернатора города Александр Беглов, сообщается 7 ноября на сайте администрации.
Новые дороги – это проспект Крузенштерна и Суздальское шоссе, а также участки Адмиральского проезда и набережной Макарова.
Проспект Крузенштерна, а также участки Адмиральского проезда и набережной Макарова входят в комплекс новой дорожной инфраструктуры в Василеостровском районе, связывающий ЗСД с городом. Участок набережной Макарова вместе с мостом Бетанкура, построенные к чемпионату мира по футболу, открыли для автомобилистов в мае 2018 года.
Справка:
Продолжение набережной Макарова от Адмиральского проезда до моста Бетанкура строили с осени 2015 года в два этапа. На первом работало ЗАО «АБЗ-Дорстрой», его стоимость составляет 4,24 млрд рублей, на втором – ЗАО «ВАД» (5,17 млрд). Город запрашивал федеральное софинансирование, в частности прошлым летом, когда Москве было предложено взять на себя 2 млрд. В итоге Смольному отказали.