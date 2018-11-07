Набережная Макарова и Суздальское шоссе официально вошли в перечень дорог Петербурга

Четыре участка улиц пополнили перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление правительства подписал врио губернатора города Александр Беглов, сообщается 7 ноября на сайте администрации.

Новые дороги – это проспект Крузенштерна и Суздальское шоссе, а также участки Адмиральского проезда и набережной Макарова.

Проспект Крузенштерна, а также участки Адмиральского проезда и набережной Макарова входят в комплекс новой дорожной инфраструктуры в Василеостровском районе, связывающий ЗСД с городом. Участок набережной Макарова вместе с мостом Бетанкура, построенные к чемпионату мира по футболу, открыли для автомобилистов в мае 2018 года.