О чем сговорились «Зенит» с УЕФА. Теперь об этом знают все

«Зенит» серьезно нарушил правила финансового фейр-плей, но благодаря толерантности УЕФА сумел избежать по-настоящему сурового наказания. «Фонтанка» рассказывает, что произошло и как на утечку отреагировали в петербургском футбольном клубе.

Максим Митрофанов//Евгений Васильев/Интерпресс

Сайт Football Leaks, своими утечками документов и расследованиями уже неделю «уничтожающий» функционеров европейской футбольной ассоциации (УЕФА), добрался и до «Зенита». То, что петербургский футбольный клуб нарушил финансовый фейр-плей, на самом деле ни для кого не было секретом. Это открытые данные, и «Фонтанка» об этом неоднократно писала. «Зениту» тогда пришлось выплатить штраф в размере 12 млн евро и ограничить заявку в Лиге чемпионов на 2015 год с 25 до 22 футболистов. Однако, согласно расследованию Football Leaks, наказание могло бы быть еще жестче, вплоть до исключения из еврокубков. Благодаря «сговору» с руководством УЕФА, как это называют оппоненты футбольной федерации, петербуржцам удалось отделаться почти легким испугом.

В чем конкретно провинился «Зенит»

«Холодным утром 12 ноября 2013 года в Ньоне, Швейцария, в зале Эббе Шварца Дома европейского футбола (штаб-квартира УЕФА. — Прим. ред.), встретились около двух десятков человек, чтобы обсудить футбольный рынок России. Это были высокопоставленные лица из Комитета финансового контроля УЕФА (CFCB), Российского футбольного союза и, возможно, крупнейшего клуба в России, любимой команды президента Владимира Путина «Зенит». Встреча происходила по просьбе бывшего премьер-министра Бельгии, главы CFCB Жана-Люка Дехейна, ведомство которого вело расследование финансовых нарушений «Зенита». В его присутствии генеральному директору Максиму Митрофанову пришлось оправдываться за 113 млн евро, которые «Газпром» в 2012 году вложил в бюджет клуба, что является значительным нарушением финансового фейр-плей УЕФА», – так начинается текст, опубликованный на сайте theblacksea.eu.

Суть в том, что, согласно финансовому фейр-плей УЕФА, спонсор практически не может на безвозмездной основе вкладывать деньги в футбольный клуб, как это было принято раньше. Клубы должны зарабатывать сами, а суммы контрактов с партнерами должны быть экономически оправданы. То есть нельзя продать рекламный щит на стадионе условно за 1 млн евро, если его рыночная стоимость 10 тысяч. Максимум, что разрешается владельцу, это покрывать дефицит бюджета не более, чем на 10 млн евро. «Зенит» же толком не смог оправдаться почти за 100 млн евро

Откуда деньги

Согласно опубликованным документам, из этих 113 млн евро «Газпром», который числился в отчетах клуба как «Основной спонсор 1», заплатил за 2012 год 20,8 миллиона евро за рекламу и еще 28 млн – как пожертвование. Еще 80,4 млн евро поступили от «Основного спонсора 2», имя которого сначала не раскрывалось. Лишь после требования УЕФА уточнить, что это за таинственный партнер, «Зенит» раскрыл данные. Это оказались деньги целой группы компаний, почти каждая из которых так или иначе была связана с «Газпромом».

1. Газпромбанк – 15,1 млн евро;



2. Gazprom Germania – 12,35 млн;



3. «Газпромнефть» – 12 млн;



4. «Металлоинвест» Алишера Усманова – 9,5 млн;



4. «Газпром межрегионгаз» – 9,35 млн;



5. «СИБУР Холдинг» (раньше принадлежал «Газфонду», в 2010-м перешел к миллиардерам Геннадию Тимченко и Леониду Михельсону, причем кредит на покупку им выдавал Газпромбанк) – 6,38 млн;



6. Пенсионный фонд «Газпрома» «Газфонд» – 4,38 млн;



7. Страховая компания «Газпрома» «Согаз» – 2,39 млн;



8. Управляющая компания «Лидер» («Газпром» – акционер) – 2,38 млн.

Футбольным «следователям» было очевидно, что за всеми этими контрактами в конечном итоге стоит «Газпром» и что они не соответствовали рыночной стоимости получаемой рекламы, уверяет Football Leaks. Как следует из письма Максима Митрофанова, которое тот отправил в УЕФА за месяц до встречи в Ньоне, клуб пытался убедить федерацию, что оказывал «Газпрому» услуги, которые не были прописаны в дополнительных соглашениях: доступ в раздевалку, VIP-билеты, допуск на командные мероприятия, вплоть до того, что игроков просили поздравлять с днем рождения сотрудников «Газпрома», его партнеров и государственных чиновников. Иногда с ними нужно было смотреть матчи, иногда – участвовать в фотосессиях и посещать офисы для автограф-сессий. При этом, что в списке спонсоров российского футбольного клуба делает немецкая компания Gazprom Germania, боссы «Зенита» не объяснили.

Если бы УЕФА следовал букве своего же закона, «Зенит» мог на несколько лет вообще забыть о еврокубках, но сине-бело-голубые смогли найти доводы, чтобы оправдаться.

Спас чемпионат мира

Руководство «Зенита» объясняло невозможность соблюдения финансового фейр-плей бедностью населения России. Кроме того, говорили в петербургском клубе, в стране на низком уровне находятся техническая и цифровая инфраструктура, а цифровое пиратство лишает шансов хотя бы на минимальный доход.

«Если заставить РФПЛ полностью соответствовать правилам фейр-плей, то российским командам придется продать своих лучших игроков. Это не позволит быть конкурентоспособными в еврокубках, а значит, россияне отвернутся от футбола в сторону хоккея. Из-за этого может пострадать популярность чемпионата мира по футболу-2018», — цитируется в расследовании анонимный член руководства «Зенита», дававший показания в ходе расследования УЕФА.

Судя по всему, именно упоминание приближающегося чемпионата мира, а не бедность страны или пираты, заставили чиновников УЕФА закрыть глаза. С клубом было подписано секретное соглашение, которое позволило избежать исключения из Лиги чемпионов и отделаться штрафом с ограничением на заявку команды. Некоторым другим российским командам повезло меньше.

Кому не повезло

Аналогичные нарушения были найдены у «Локомотива», «Динамо» и «Рубина». Если «Локомотив», благодаря похожей тактике и приведению финансовых дел в порядок, сумел также избежать дисквалификации, то «Динамо» и «Рубину» сделать этого не удалось. Кроме того, их контракты со спонсорами оказались переоцененными в десятки раз, что не оставило следователям УЕФА ни единого шанса. В результате динамовцы были отстранены от еврокубков в 2015 году, а казанцы – в 2018-м.

Официальные лица «Зенита» и «Локомотива» в этой ситуации ведут себя по-разному. Петербургский клуб в ответ на утечки предпочитает хранить молчание, словно ничего не произошло.

В свою очередь, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал расследование.

«Пусть читают матчасть. УЕФА некоторое количество лет назад действительно говорил, что мы нарушали финансовый фейр-плей. Было заключено специальное соглашение, в рамках которого «Локомотив» взял на себя определенные обязательства. УЕФА в конце прошлого года проверил «Локомотив» и полностью подтвердил, что мы все обязательства выполнили. Пускай пользуются теми решениями, которые вынес УЕФА», – цитирует Мещерякова ТАСС.

«Фонтанке» удалось дозвониться до бывшего гендиректора «Зенита» Максима Митрофанова, который покинул петербургский клуб в июле 2018-го, но он заявил, что ни о чем не знает.

«Не знаю, о чем вы говорите. Обращайтесь в клуб. Моя фамилия упоминается в расследовании? И что? Я 10 лет работал в «Зените». Моя фамилия много где упоминается. Мое письмо в УЕФА? Понятия не имею, о чем вы говорите. Обратитесь в клуб, пожалуйста», – заявил Митрофанов.

Дальше будет больше

Нынешний слив уже второй от Football Leaks за последнюю неделю. Первые разоблачения появились в начале ноября. В них, в частности, говорилось, что

– президент ФИФА Джанни Инфантино помог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежать наказаний за нарушение финансового фейр-плей в 2011 – 2013 годах;

– президент Франции Николя Саркози в 2010 году встречался с эмиром Катара Тамимом аль-Тани и предлагал ему купить «ПСЖ» и запустить спортивный канал во Франции (BeIN Sports), а взамен Катар получит ЧМ-2022;

– топ-клубы Европы «Реал», «Барселона», «МЮ», «Бавария», «Арсенал», «Ювентус» и «Милан» не прекращают попытки организовать собственную лигу;

– «Манчестер Сити» платил зарплату бывшему главному тренеру Роберто Манчини через другой клуб – «Аль-Джазира».

Уже тогда стало ясно, что у европейской футбольной федерации нашлись серьезные враги, и это только начало.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»