Деятельностью Ольги Глацких, которая уверена, что государство никого не просит рожать, заинтересовался Следственный комитет
Следственный комитет России по Свердловской области заинтересовался деятельностью красноречивой и прямолинейной Ольги Глацких, главы местного департамента молодёжной политики. Проверку следователи начали во вторник, 7 ноября. Сообщение об этом сперва появилось на сайте регионального следкома, а затем исчезло.
Однако екатеринбургский портал E1 пишет, что ведомство привлекли траты на поддержку талантливой молодёжи.
— В этом году департамент получил на эти цели 131 миллион — на эти средства должны были организовать четыре смены по обучению 800 подростков, — рассказали в пресс-службе областного СК. — Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания. При этом непонятно, почему это делали в отеле премиум-класса, а не на природе, не в пионерских лагерях.
Следственный комитет намерен проверить информацию и о других мероприятиях департамента в этом же отеле.
Накануне Ольга Глацких извинилась за свой спич с оговоркой, что журналисты вырвали её слова из контекста. Тем не менее, чиновницу временно отстранили от исполнения обязанностей.
Справка:
Неосторожное высказывание директор департамента молодежной политики Свердловской области сделала на встрече с представителями молодежных объединений Кировограда. В ходе обсуждения финансирования проектов для молодых людей Глацких сказала, что государство вообще, в принципе, ничего не должно молодым людям. «Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», – напутственно говорила чиновница в ходе мероприятия. Ролик с её рассуждениями 5 ноября опубликовал в Twitter специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда», член кремлёвского пула журналистов Дмитрий Смирнов.
Слова Глацких прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал заявление чиновницы некорректным, а также пообещал изучить полную видеозапись её спича, чтобы «спокойно разобраться и сделать выводы». Куйвашев считает, что для начала нужно понять, что это было – оговорка или продуманная позиция. Пока же глава региона временно отстранил свою подчиненную от исполнения обязанностей.