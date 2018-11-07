Деятельностью Ольги Глацких, которая уверена, что государство никого не просит рожать, заинтересовался Следственный комитет

Следственный комитет России по Свердловской области заинтересовался деятельностью красноречивой и прямолинейной Ольги Глацких, главы местного департамента молодёжной политики. Проверку следователи начали во вторник, 7 ноября. Сообщение об этом сперва появилось на сайте регионального следкома, а затем исчезло.

Однако екатеринбургский портал E1 пишет, что ведомство привлекли траты на поддержку талантливой молодёжи.

— В этом году департамент получил на эти цели 131 миллион — на эти средства должны были организовать четыре смены по обучению 800 подростков, — рассказали в пресс-службе областного СК. — Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания. При этом непонятно, почему это делали в отеле премиум-класса, а не на природе, не в пионерских лагерях.

Следственный комитет намерен проверить информацию и о других мероприятиях департамента в этом же отеле.

Накануне Ольга Глацких извинилась за свой спич с оговоркой, что журналисты вырвали её слова из контекста. Тем не менее, чиновницу временно отстранили от исполнения обязанностей.