«Счастливый взгляд» и Universal Pictures приглашают в новогоднюю сказку

Фото: Алексей Рожнов

Сеть оптик «Счастливый взгляд» и всемирно известная кинокомпания Universal Pictures запускают совместный творческий конкурс «Всей семьей в Лапландию»*. Выиграть семейную поездку на четверых к Санта-Клаусу может любой покупатель сети в рамках акции по совместному продвижению российской премьеры мультфильма «Гринч» (6+).

Впервые в истории кинокомпания Universal Pictures выбрала в качестве партнера для продвижения премьеры мультфильма «Гринч» в России одного из лидеров оптического рынка страны – сеть оптик «Счастливый взгляд». Никогда прежде голливудский мейджер не сотрудничал с представителями оптического рынка для совместного продвижения премьеры. Культовая рождественская сказка выйдет на российских экранах 22 декабря.

В рамках коллаборации двух компаний проводится новогодний творческий конкурс – можно выиграть поездку на четверых в Лапландию к Санта-Клаусу и еще 300 полезных подарков.

Условия акции очень просты:

– купить любой товар в салоне оптики «Счастливый взгляд» с 6 ноября 2018 по 9 января 2019 года;

– разместить фотографию на тему «Как моя семья готовится к новому году» на сайте конкурса grinch.happylook.ru. По желанию можно использовать на фото свою покупку;

– собрать как можно больше голосов за свое фото – привлекайте друзей!

11 января 2019 годы на сайте объявят обладателя главного приза и 300 фирменных призов с символикой мультфильма.

Как утверждают авторы идеи, подобное сотрудничество станет шагом в будущее маркетинговых коммуникаций, а также поможет построить новое взаимодействие с покупателем – ведь теперь покупка очков превратится из мучительного процесса в увлекательное кинопутешествие.

* Организатор конкурса ООО «Веритас Вью», юридический адрес: 194352, г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 50, литера А, помещение 19 Н ИНН 7810396402 ОГРН 1157847424162. Подробнее об условиях конкурса, организаторе, сроках проведения на сайте grinch.happylook.ru/rules