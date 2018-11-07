Смольный за 6 млн рублей через суд забрал у «Роснефти» земельный участок

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры выиграл суд у дочерней структуры «Роснефти» – ООО «РН Северо-Запад». Через арбитраж ведомство накануне добилось изъятия земельного участка, через который проходит Софийская улица и примыкает к Колпинскому шоссе. Об этом сообщается на сайте электронного правосудия.

Согласно решению суда, за земельный участок площадью 3353 м2, находящийся в зоне примыкания Софийской улицы к Колпинскому шоссе, комитет выплатит местной «дочке» «Роснефти» 6 млн рублей – 4,5 млн за сам участок и еще 1,5 млн за убытки, связанные с изъятием. Фактически земля занята трассой с сентября 2009 года, и в рамках дела «РН Северо-Запад» требовало компенсацию убытков (3,8 млн рублей) именно с этого времени, почти за 9 лет. Однако суд решил начислить штрафные санкции для комитета с октября 2016 года.

Решение о том, что участок должен стать государственной собственностью, было принято и закреплено правительственным постановлением еще 23 декабря 2010 года, а иск к нефтяникам Смольный подал в конце января 2017 года. За это время комитет по развитию транспортной инфраструктуры успел предложить дочке «Роснефти» альтернативный участок, но это решение было заблокировано комитетом имущественных отношений на основании того, что выкупная стоимость предложенного в качестве замены участка была выше, чем у изымаемой земли.