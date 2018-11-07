Допрос Серебренникова по делу «Седьмой студии» притормозили до 8 ноября

Мещанский суд Москвы на сутки отложил рассмотрение уголовного дела «Седьмой студии». Процесс продолжат допросом режиссёра Кирилла Серебренникова, который пока не уловил смысла предъявленного ему обвинения.

Как сообщает «Коммерсантъ», 7 ноября заседание по делу о мошенническом хищении бюджетных средств, выделенных под проект «Платформа», длилось больше четырёх часов. Судья Ирина Аккуратова заслушала обвинительное заключение и признала Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Софью Апфельбаум и Юрия Итина ответчиками по гражданскому иску на 133 млн рублей. Эти деньги, по версии следствия, с 2011 по 2014 год под руководством Серебренникова обналичили и присвоили на реализации театрального проекта «Платформа».

«Обвинение не только абсурдно, – я в какой-то момент подумал, что у них сломался принтер, и они одно и то же печатают, – но оно действительно непонятно, – заявил режиссёр. – Фактически всё сводится к тому, что мы предоставили в министерство ложные данные о количестве мероприятий и тем самым украли деньги».

По словам Серебренникова, финансовой деятельности он сторонился и занимался исключительно своими обязанностями художественного руководителя. Претензий к коллегам за годы работы не имеет, мероприятия на «Платформе» выходили. Минкульту режиссёр предложил «не тушеваться»: выступить первым и объяснить, чего именно не хватило на «Платформе».

Министерство претензии не конкретизировало. Первым отвечать на вопросы начал Серебренников. Продолжение его допроса суд перенёс на 9:30 восьмого ноября.