Допрос Серебренникова по делу «Седьмой студии» притормозили до 8 ноября
Мещанский суд Москвы на сутки отложил рассмотрение уголовного дела «Седьмой студии». Процесс продолжат допросом режиссёра Кирилла Серебренникова, который пока не уловил смысла предъявленного ему обвинения.
Как сообщает «Коммерсантъ», 7 ноября заседание по делу о мошенническом хищении бюджетных средств, выделенных под проект «Платформа», длилось больше четырёх часов. Судья Ирина Аккуратова заслушала обвинительное заключение и признала Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Софью Апфельбаум и Юрия Итина ответчиками по гражданскому иску на 133 млн рублей. Эти деньги, по версии следствия, с 2011 по 2014 год под руководством Серебренникова обналичили и присвоили на реализации театрального проекта «Платформа».
«Обвинение не только абсурдно, – я в какой-то момент подумал, что у них сломался принтер, и они одно и то же печатают, – но оно действительно непонятно, – заявил режиссёр. – Фактически всё сводится к тому, что мы предоставили в министерство ложные данные о количестве мероприятий и тем самым украли деньги».
По словам Серебренникова, финансовой деятельности он сторонился и занимался исключительно своими обязанностями художественного руководителя. Претензий к коллегам за годы работы не имеет, мероприятия на «Платформе» выходили. Минкульту режиссёр предложил «не тушеваться»: выступить первым и объяснить, чего именно не хватило на «Платформе».
Министерство претензии не конкретизировало. Первым отвечать на вопросы начал Серебренников. Продолжение его допроса суд перенёс на 9:30 восьмого ноября.
Справка:
По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, а также продюсер Екатерина Воронова и бухгалтер Нина Масляева похищали бюджетные деньги, выделяемые государством в 2011–2014 годах на проект «Платформа». По мнению правоохранительных органов, ущерб в 133 миллиона рублей нанесен Министерству культуры.
Материалы в отношении Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. Первая заключила сделку со следствием, а вторая объявлена в розыск и заочно арестована. Рассмотрение должно было начаться 25 октября, но заседание отложили из-за болезни адвоката Малобродского.