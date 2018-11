Трамп: Мои критики среди республиканцев потерпели неудачу

Президент США Дональд Трамп считает, что его сторонники в рядах Республиканской партии одержали победу на промежуточных выборах в Конгресс, в то время как его критики среди республиканцев потерпели неудачу. Об этом он написал 7 ноября на своей странице в Twitter.

"Те, кто работали со мной на этих невероятных промежуточных выборах, поддерживая определенные политические меры и принципы, выступили очень хорошо, – отметил Трамп. – Те, кто поступили не так, скажите "до свиданья"! Вчера была [одержана] очень большая победа, и все это было [достигнуто] под давлением со стороны мерзких и враждебных средств массовой информации".

Those that worked with me in this incredible Midterm Election, embracing certain policies and principles, did very well. Those that did not, say goodbye! Yesterday was such a very Big Win, and all under the pressure of a Nasty and Hostile Media!

