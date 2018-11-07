Трамп: Мои критики среди республиканцев потерпели неудачу

Президент США Дональд Трамп считает, что его сторонники в рядах Республиканской партии одержали победу на промежуточных выборах в Конгресс, в то время как его критики среди республиканцев потерпели неудачу. Об этом он написал 7 ноября на своей странице в Twitter.

"Те, кто работали со мной на этих невероятных промежуточных выборах, поддерживая определенные политические меры и принципы, выступили очень хорошо, – отметил Трамп. – Те, кто поступили не так, скажите "до свиданья"! Вчера была [одержана] очень большая победа, и все это было [достигнуто] под давлением со стороны мерзких и враждебных средств массовой информации".

Those that worked with me in this incredible Midterm Election, embracing certain policies and principles, did very well. Those that did not, say goodbye! Yesterday was such a very Big Win, and all under the pressure of a Nasty and Hostile Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.

Трамп также сообщил, что получает поздравления, в том числе из-за рубежа, с результатами промежуточных выборов в Конгресс, на которых, по предварительным данным, его однопартийцы-республиканцы сохранили контроль над Сенатом, но потеряли контроль над Палатой представителей.

"Получил очень много поздравлений от очень многих по поводу нашей большой победы прошлым вечером, в том числе от иностранных государств (дружественных), которые ждут меня и надеются на торговые соглашения, – написал Трамп. – Сейчас мы все можем вернуться к работе и достичь поставленных целей!"

Трамп не уточнил, из каких стран получил поздравления.

6 ноября состоялись промежуточные выборы в Конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в Сенате США, однако потеряли его в Палате представителей. В России считают, что после этих выборов отношения между РФ и США вряд ли станут лучше.