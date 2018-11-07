Порошенко: РПЦ и Вооруженным силам РФ нечего делать на Украине

Русской православной церкви и Вооруженным силам РФ нечего делать на Украине. Об этом заявил президент соседнего государства Петр Порошенко, выступая на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед». Мероприятие проходит 7 ноября в Киеве.

Порошенко назвал подписанное на днях соглашение со Вселенским патриархом «документом о поддержке создания единой поместной православной церкви в Украине». По его словам, после проведения объединительного собора и избрания предстоятеля Украинская церковь получит томос с подтверждением своей духовной независимости.

«Русская православная церковь является элементом российской политической системы. Путин сам когда-то сказал, что Россия держится на РПЦ и на ядерном оружии. Разве это нормально, когда в Кремле собирается совет безопасности России под председательством Путина и рассматривает вопрос церковной политики в Украине?!» – заявил Порошенко, слова которого приводит УНИАН.

«Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», – заявил глава Украинского государства.

В заключение национальный лидер сравнил будущую автокефалию церкви с провозглашением государственной независимости в 1991 году.

Сегодня же Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в Киеве Вселенскому патриархату. Информация опубликована на сайте Верховной рады.