Порошенко: РПЦ и Вооруженным силам РФ нечего делать на Украине
Русской православной церкви и Вооруженным силам РФ нечего делать на Украине. Об этом заявил президент соседнего государства Петр Порошенко, выступая на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед». Мероприятие проходит 7 ноября в Киеве.
Порошенко назвал подписанное на днях соглашение со Вселенским патриархом «документом о поддержке создания единой поместной православной церкви в Украине». По его словам, после проведения объединительного собора и избрания предстоятеля Украинская церковь получит томос с подтверждением своей духовной независимости.
«Русская православная церковь является элементом российской политической системы. Путин сам когда-то сказал, что Россия держится на РПЦ и на ядерном оружии. Разве это нормально, когда в Кремле собирается совет безопасности России под председательством Путина и рассматривает вопрос церковной политики в Украине?!» – заявил Порошенко, слова которого приводит УНИАН.
«Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», – заявил глава Украинского государства.
В заключение национальный лидер сравнил будущую автокефалию церкви с провозглашением государственной независимости в 1991 году.
Сегодня же Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в Киеве Вселенскому патриархату. Информация опубликована на сайте Верховной рады.
Справка:
3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании отдельной Украинской церкви. Церемония подписания состоялась в резиденции патриарха в Стамбуле. По словам украинского президента, подписанное соглашение завершает процесс для предоставления ей томоса (автокефалии) по всем канонам Православной церкви.
Новая автокефальная церковь, созданная по благословению Вселенского патриарха, будет называться «Православная церковь на Украине». Об этом 2 ноября заявил представитель Фанара при Всемирном совете церквей архиепископ Телмисский Иов (Геча).