Volkswagen показал маленький пикап – «силач» с необычными дисплеями и раскладным кузовом

Компания Volkswagen в рамках автосалона в Сан-Паулу в Бразилии представила концепт маленького пикапа Volkswagen Tarok.

Tarok (не путать с очень близко звучащим T-Roc) – это, как уверяет пресс-релиз компании, созданный «с нуля» автомобиль, объединяющий в себе «стилистические элементы городского кроссовера с аутентичным дизайном настоящего внедорожника». Главной фишкой этого грузовичка с пятиместной кабиной, безусловно, можно считать необычную конструкцию кузова. Задняя стенка пассажирской кабины может складываться внутрь салона, существенно увеличивая не только площадь грузового отсека, но, что важнее, длину грузовой площадки. Это позволит, например, спокойно перевозить серф или дельтаплан в сложенном виде. При этом у пикапа довольно солидная максимальная грузоподъемность – целая тонна.

Интерьер соответствует новому для Volkswagen направлению в оформлении внутреннего пространства – Digital Cockpit. Центральную часть занимают дисплеи, на которые выводится необходимая информация и с которых можно управлять всеми системами автомобиля. При этом водитель имеет возможность выбирать, на какой дисплей какая информация попадает, и даже переместить, скажем, навигационную карту с центрального дисплея на «приборную доску» перед собой.

Что касается силового агрегата, то в представленном концепте установлен 1,4-литровый бензиновый турбодвигатель TSI мощностью 150 лошадиных сил. Он агрегатируется с 6-скоростной автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Motion. В будущем планируется добавить комплектацию с двухлитровым турбодизелем такой же мощности, но, понятно, с гораздо большим крутящим моментом.

По словам представителя компании, «несомненно, Volkswagen скоро предложит серийную версию концепта Tarok», причем в серию машина пойдет «практически без каких-либо изменений». Правда, есть одно «но». Первоначально Volkswagen Tarok будет поставляться исключительно на рынок самой Бразилии. Однако дилеры VW не только в Европе, но и в США уже высказали такую заинтересованность в новинке, что представителям компании пришлось заверить жаждущих, что у модели «есть потенциал и на мировом рынке».