На Лиговском угнанный «Ниссан» под номерами машины-близнеца влетел в стену

Иномарка вылетела на тротуар и врезалась в фасад дома в Центральном районе Петербурга. К слегка помятому авто стянулись полицейские машины. Как удалось выяснить «Фонтанке», машина числилась в угоне, а номера злоумышленники «срисовали» с её близняшки.

Чёрная иномарка Nissan Teana повстречалась со стеной дома №1 по Лиговскому проспекту в третьем часу дня 7 ноября. В результате ДТП у авто разбилось правое переднее стекло. Машина не уходила от преследователей, не уворачивалась от пуль правоохранителей. Просто на ровном месте выполнила пируэт и была остановлена училищем Гуревича, в котором в своё время учились Стравинский и Гумилёв. Чем и привлекла внимание сотрудников ГИБДД.

Как отмечают очевидцы в соцсетях, машина зацепила машину ДПС и въехала в стену. После этого находившийся за рулем мужчина убежал с места происшествия.

Фото: Читатель "Фонтанки"

Судя по номерам, которые красовались на иномарке, чёрный «Ниссан» принадлежит 33-летнему петербуржцу. «Фонтанка» связалась с собственником. Он удивился факту аварии и уверил корреспондента, что его машину взял покататься брат и что с транспортом всё в порядке. А ещё припомнил, что утром к нему уже приходили полицейские и проверяли документы на автомобиль. Фото целой «Тианы» наш собеседник тоже приложил. Машина вполне себе целая, стоит на Хасанской улице.

По информации издания, «Ниссан» на Лиговском оказался краденным. Угонщики, дабы не привлекать внимания, поставили дубликаты номеров точно такой же машины, которая в угоне не числится. Сейчас на месте ДТП работает полиция с кинологами, проводится проверка.