Архитектурный облик «ИТМО Хайпарк» создаст московское бюро, которое работало над расширением МГУ

В Санкт-Петербурге выбран разработчик мастер-плана инновационного центра «ИТМО Хайпарк», который должен стать центром города-спутника Южный в Пушкинском районе. Победителем конкурса стало московское архитектурное бюро RTDA. Стоимость проекта оценивается в 59 млн рублей.

Как сообщили 7 ноября в пресс-службе города-спутника, до 19 декабря 2018 года RTDA разработает мастер-план территории центра, предложит архитектурный облик и внутренние пространства его основных зданий, сформирует транспортно-пешеходный каркас и рекреационные зоны, а также интегрирует проект в планируемую застройку прилегающих территорий.

В «Южном» заявили, что компания обладает «обширным опытом выполнения работ в области архитектурного и градостроительного проектирования, комплексного анализа проблематики градостроительства и благоустройства общественных пространств». В ее портфолио, судя по сайту, – разработка планировки территории Имеретинской низменности для Олимпиады в Сочи и проект развития новых территорий (242 га) МГУ имени Ломоносова, по заказу самого вуза и компании «ИНТЕКО».

Как может выглядеть кампус в Южном, «Фонтанка» рассказала полтора года назад. При этом ранее сообщалось, что университет ИТМО не покинет ни одно из зданий в Петербурге после реализации проекта.