В УФАС нашли нарушения закупки на охрану городского парламента, но отменять не стали

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы нашло нарушение в закупке городского Законодательного собрания на оказание услуг охраны. На конкурс пожаловался некоммерческий фонд.

Рассмотрение антимонопольного дела состоялось 7 ноября. Как рассказали «Фонтанке» представители заявителя, автономной некоммерческой организации «Дозор», изучив конкурсную документацию, специалисты выяснили, что формула, по которой определяется победитель закупки, написана неправильно.

«С этим доводом в УФАС согласились, однако отменять результаты конкурса не стали, так как сочли, что на определение поставщика это не повлияло, так как на конкурс заявился только один участник», – рассказали в «Дозоре», добавив, что чиновникам, разместившим такое ТЗ, тем не менее выпишут штрафы за нарушения.

Отметим, что конкурс на охрану Мариинского дворца был объявлен в октябре. Предполагается, что победитель должен обеспечить охрану парламента ежедневно в течение 2019 года. Победителем и единственным участником стало предприятие ФГУП «Охрана».