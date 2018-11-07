После выборов в США Кремль не видит «радужных перспектив»

Кремль прокомментировал итоги выборов в Сенат и Палату представителей США. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова "каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается".

Комментируя новую внутриполитическую ситуацию в США, Дмитрий Песков отметил, что её качество должны определять американцы, но отношения с Россией хуже не станут.

"Хуже или лучше – решать американцам, – сказал он. – Больше осложнить вряд ли получится, и так все идет достаточно сложно".

Вместе с тем пресс-секретарь действующего главы Российского государства в очередной раз опроверг заявления о вмешательстве России в американские выборы.

"Еще раз повторяю, мы не имеем ни малейшего желания туда вмешиваться. У президента Путина есть его визави – президент Трамп. Вот, собственно, и все. И им продолжать общение".

Среди проблем, которые требуют прямого общения двух лидеров, Песков назвал "проблемы стабильности и контроля за вооружениями". "Без разговора эти проблемы сами не рассосутся", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

По итогам выборов в США контроль над верхней палатой американского парламента – Сенатом – сохранила Республиканская партия. Большинство в нижней – Палате представителей – получили демократы.

По мнению американиста Михаила Таратуты, которое он высказал "Фонтанке", такой расклад сил не несёт ничего хорошего России. В свою очередь руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева считает, что новые антироссийские санкции после этих выборов будут жёстче прежних, а Трамп может отменить встречу с Путиным в Париже 11 ноября. Об этом эксперт рассказала "Фонтанке" из Вашингтона сразу после появления первых итогов выборов.