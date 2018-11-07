Бастрыкин настаивает на немедленном возбуждении уголовных дел, если выяснится, что член банды Цапков покупал у сотрудников ФСИН комфортную жизнь

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проверки действий сотрудников колонии в Амурской области. Об этом сообщается на сайте ведомства 7 ноября. Проверка была вызвана просочившимися в СМИ фотографиями одного из членов банды Цапков Вячеслава Цеповяза. На них заключённый ест краба и икру, жарит шашлыки и пользуется смартфоном. И всё это за колючей проволокой.

Бастрыкин считает важным «дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников ФСИН, которые стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности», говорится в сообщении.

Если проверка выявит должностные или коррупционные преступления, Бастрыкин пообещал немедленно возбудить уголовные дела против преступников.

Ранее по поводу фотографий «богатой» жизни на зоне высказался Дмитрий Песков. Он заявил, что разбирательством должны заниматься соответствующие ведомства, а Кремль пока снимки не рассматривал.