Смольный дал Министерству обороны 13 дней, чтобы заменить 200 метров опасной трубы от котельной в Пушкине

До 20 ноября 2018 года филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Министерства обороны РФ должен выполнить замену потенциально опасного участка тепловых сетей протяженностью 200 метров от котельной на Саперной улице в Пушкине. Об этом 7 ноября сообщает администрация губернатора Санкт-Петербурга.

Решение было принято на выездном совещании с участием главы района Владимира Омельницкого, председателя комитета по энергетике Андрея Бондарчука, представителей Минобороны России и других ведомств. Котельная, которой управляют военные, стала предметом обсуждения из-за многочисленных технологических нарушений и срыва сроков подготовки к отопительному сезону. Как подчеркивает в своем сообщении администрация градоначальника, районным чиновникам неоднократно пришлось обращаться в адрес Министерства обороны РФ и Военную прокуратуру насчет необходимости принятия срочных мер по обеспечению жителей теплом и горячей водой.

«По итогам выездного совещания комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга поручено провести работу по определению всех собственников объектов комплекса инженерных коммуникаций, участвующих в теплоснабжении потребителей от котельной № 27 Минобороны России», – сообщает администрация губернатора Петербурга.

Коммуникации также обследуют представители местной администрации и сотрудники филиала ЦЖКУ, чтобы впоследствии передать теплосети, которые в Смольном уже назвали бесхозными, в эксплуатацию военным.

Повышенное внимание к объектам, связанным с отоплением, у петербургских чиновников появилось после прихода в Смольный в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, который первым делом пообещал усилить контроль над сферой ЖКХ. На первом совещании по отопительному сезону он пообещал позвонить министру обороны РФ Сергею Шойгу из-за отсутствия тепла в двух домах по вине военных.