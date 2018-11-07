ВЦИОМ: 51% россиян уверены, что страна победила бы в Первой мировой войне, если бы не революция
Больше половины россиян уверены, что страна победила бы в Первой мировой войне, если бы не произошла революция. Итоги исследования, посвященного 100-летию со дня окончания крупномасштабного конфликта XX столетия, 7 ноября приводит ВЦИОМ.
Несмотря на то что Советская Россия вышла из Первой мировой войны до ее завершения (Брестский мир был подписан 3 марта 1918 года), 49% опрошенных уверены, что страна выиграла. О проигрыше говорит 33% россиян. Тех, кто не смог ответить на вопрос об исходе крупнейшего военного конфликта, — 11%.
Количество заявивших о необходимости участия России в Первой мировой (42%) перевешивает число противников (36%). Любопытно, что 4 года назад соотношение было обратным: 30% – «за», 42% — «против».
При этом чуть более половины опрошенных (51%) уверены, что Россия победила в войне, если бы не революция. Обратного мнения — что Российская империя все равно бы не победила — придерживаются 22%.
В качестве причин вступления страны в войну опрошенные назвали обязательства перед союзниками (11%), необходимость обороны (9%), провокацию (6%), отсутствие другого выхода (4%).
Говоря о Первой мировой, более половины респондентов в первую очередь вспоминают ее трагические страницы — 52%. Но почти для трети опрошенных война связана с героизмом предков.
Если говорить о наиболее известных гражданам событиях войны, то это Брусиловский прорыв (10%), использование химического оружия, атака «мертвецов» при обороне крепости Осовец (6%).
Опрос проведен 3 ноября 2018 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.
Справка:
Первая Мировая война закончилась 11 ноября 1918 года. За годы конфликта в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 миллионов человек, в том числе 60 миллионов в Европе, из которых погибло от 9 до 10 миллионов. Жертвы гражданского населения оцениваются от 7 до 12 миллионов человек; около 55 млн человек получили ранения. Война послужила прологом и детонатором ряда крупнейших революций, включая Февральскую и Октябрьскую 1917 года в России, и Ноябрьскую 1918 года в Германии. В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.