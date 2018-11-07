18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +6
$ 66.09р
75.68р
17:56 07.11.2018
Расширенный поиск

Общество
07.11.2018 15:03
Печать

ВЦИОМ: 51% россиян уверены, что страна победила бы в Первой мировой войне, если бы не революция

Больше половины россиян уверены, что страна победила бы в Первой мировой войне, если бы не произошла революция. Итоги исследования, посвященного 100-летию со дня окончания крупномасштабного конфликта XX столетия, 7 ноября приводит ВЦИОМ. 

Несмотря на то что Советская Россия вышла из Первой мировой войны до ее завершения (Брестский мир был подписан 3 марта 1918 года), 49% опрошенных уверены, что страна выиграла. О проигрыше говорит 33% россиян. Тех, кто не смог ответить на вопрос об исходе крупнейшего военного конфликта, — 11%.

Количество заявивших о необходимости участия России в Первой мировой (42%) перевешивает число противников (36%). Любопытно, что 4 года назад соотношение было обратным: 30% – «за», 42% — «против».

При этом чуть более половины опрошенных (51%) уверены, что Россия победила в войне, если бы не революция. Обратного мнения — что Российская империя все равно бы не победила  — придерживаются 22%. 

В качестве причин вступления страны в войну опрошенные назвали обязательства перед союзниками (11%), необходимость обороны (9%), провокацию (6%), отсутствие другого выхода (4%).

Говоря о Первой мировой, более половины респондентов в первую очередь вспоминают ее трагические страницы — 52%. Но почти для трети опрошенных война связана с героизмом предков. 

Если говорить о наиболее известных гражданам событиях войны, то это Брусиловский прорыв (10%), использование химического оружия, атака «мертвецов» при обороне крепости Осовец (6%).

Опрос проведен 3 ноября 2018 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.  

Справка:

Первая Мировая война закончилась 11 ноября 1918 года. За годы конфликта в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 миллионов человек, в том числе 60 миллионов в Европе, из которых погибло от 9 до 10 миллионов. Жертвы гражданского населения оцениваются от 7 до 12 миллионов человек; около 55 млн человек получили ранения. Война послужила прологом и детонатором ряда крупнейших революций, включая Февральскую и Октябрьскую 1917 года в России, и Ноябрьскую 1918 года в Германии. В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
07.11.2018 17:39

В Петербурге появится новое общественное пространство «Парковая линия»

«Группа ЛСР» подвела итоги городского архитектурного конкурса «Парковая линия» на создание общественного пространства на намывных территориях Васильевского острова, расположенных вдоль первой линии Финского залива.
Setl City
07.11.2018 13:01

Setl City начала строить ЖК высокого комфорт-класса на Октябрьской набережной

Setl City приступила к строительству, а эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в новом ЖК высокого комфорт-класса «Pulse на набережной».
ПСК
07.11.2018 12:57

Апартаменты нового уровня

За 2017 год рынок апартаментов в Санкт-Петербурге вырос в два раза. Сегодня в городе насчитывается 40 апарт-комплексов. Их ключевое отличие от многоквартирных домов – гостиничный сервис: от стойки ресепшн до аренды помещений для хранения. Но что ещё они могут предложить?
Магазин "Кей"
07.11.2018 11:45

ТОП 5 согревающих напитков и техника для их приготовления от КЕЙ

Когда за окном пасмурно, хочется завернуться в плед и выпить что-то согревающее. Как приготовить 5 самых осенних напитков и какая техника может в этом помочь, рассказываем в обзоре от КЕЙ.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
06.11.2018 16:12

Продажи в новом ЖК Q-мир в Московском районе стартуют 9 ноября

Холдинг «Аквилон Инвест» совестно с партнером «Петербургской Недвижимостью» 9 ноября открывают продажи в новом жилом комплексе «Q-мир» в Московском районе. Цены на квартиры стартуют от 2,3 млн рублей.
фото предоставлено компанией "ЕвроАвто"
06.11.2018 15:30

9 ноября СТО и магазин ЕвроАвто откроют в Выборге

На празднике любой может выиграть бесплатное годовое обслуживание автомобиля*
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
06.11.2018 13:27

В Группе «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала года

Группа «Эталон» поздравила своего 9000-го покупателя с начала года на два месяца раньше, чем в прошлом году. Традиционное торжественное поздравление состоялось 2 ноября 2018 года в ЖК «Эталон-Сити».
Setl City
06.11.2018 12:17

Setl City присужден знак «Надежный застройщик России 2018»

Setl City получила одну из главных наград в сфере жилищного строительства – золотой знак общественного контроля «Надежный застройщик 2018». Торжественная церемония награждения состоялась 2 ноября во Дворце конгрессов в Стрельне.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
02.11.2018 20:00

Тест-драйв планировок от «Терминал-Ресурс»

Застройщик малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» запускает новую услугу «ТЕСТ- Драйв планировок».
ГК "КВС"
02.11.2018 17:44

Ипотека для военнослужащих на новые квартиры от компании «КВС»

Сбербанк и РВИ аккредитовали клубный дом G9 и «Ясно.Янино» два корпуса (1.2 и 1.4) по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА».
ГК "КВС"
02.11.2018 16:24

В выходные за квартирой

3,4,5 ноября работают все офисы продаж компании «КВС»: понедельник – пятница с 09:00 до 20:00, суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00
ГК "КВС"
02.11.2018 16:18

«КВС» удостоена Золотого знака общественного контроля

01 ноября в Правительственной резиденции «Дворец Конгрессов» прошел III Всероссийский Саммит «Надежный застройщик России».