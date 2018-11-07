ВЦИОМ: 51% россиян уверены, что страна победила бы в Первой мировой войне, если бы не революция

Больше половины россиян уверены, что страна победила бы в Первой мировой войне, если бы не произошла революция. Итоги исследования, посвященного 100-летию со дня окончания крупномасштабного конфликта XX столетия, 7 ноября приводит ВЦИОМ.

Несмотря на то что Советская Россия вышла из Первой мировой войны до ее завершения (Брестский мир был подписан 3 марта 1918 года), 49% опрошенных уверены, что страна выиграла. О проигрыше говорит 33% россиян. Тех, кто не смог ответить на вопрос об исходе крупнейшего военного конфликта, — 11%.

Количество заявивших о необходимости участия России в Первой мировой (42%) перевешивает число противников (36%). Любопытно, что 4 года назад соотношение было обратным: 30% – «за», 42% — «против».

При этом чуть более половины опрошенных (51%) уверены, что Россия победила в войне, если бы не революция. Обратного мнения — что Российская империя все равно бы не победила — придерживаются 22%.

В качестве причин вступления страны в войну опрошенные назвали обязательства перед союзниками (11%), необходимость обороны (9%), провокацию (6%), отсутствие другого выхода (4%).

Говоря о Первой мировой, более половины респондентов в первую очередь вспоминают ее трагические страницы — 52%. Но почти для трети опрошенных война связана с героизмом предков.

Если говорить о наиболее известных гражданам событиях войны, то это Брусиловский прорыв (10%), использование химического оружия, атака «мертвецов» при обороне крепости Осовец (6%).

Опрос проведен 3 ноября 2018 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.