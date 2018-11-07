Дольщикам “Лидер Групп” заблокируют сообщества в соцсетях. Они опубликовали персональную информацию о бывших топ-менеджерах строительной компании

Фрунзенский районный суд в Петербурге обязал Роскомнадзор ограничить доступ к трем группам соцсети «ВКонтакте», созданным дольщиками «Лидер Групп», сообществу в Facebook и сайту lider-group.net. Об этом суд попросили депутат Законодательного собрания города Александр Рассудов и депутат Государственной думы ФС РФ Александр Некрасов, бывшие топ-менеджеры строительной компании.

Как рассказал 7 ноября «Фонтанке» Александр Рассудов, его иск не имеет отношения к депутатской деятельности. В суд парламентарий обратился как частное лицо. «Пользователи выкладывают мои персональные данные. Я такого согласия никому не давал», – пояснил Рассудов.

В решении также говорится, что истцы ранее обращались и получили добро на удаление информации, а также просили Роскомнадзор удалить группы и сайт.

«В ответ на данное обращение было указано, что Роскомнадзор принимает меры, направленные на включение данных сайтов в реестр, в то же время фактических действий по ограничению доступа к данным сайтам выполнено не было, указанная информация до сих пор размещена в сети Интернет», – говорится в решении районного суда.

При этом неудовлетворение Рассудова и Некрасова вызвал еще тот факт, что сайт lider-group.net был запрещен, однако в то же время на него можно получить доступ "посредством использования виртуальный частных сетей".

«Административный ответчик не предпринял действий, направленных на обязание провайдера хостинга принять меры по ограничению доступа к распространяемой информации, не совершил действий, направленных на обязание оператора связи принять меры по ограничению доступа к распространяемой информации», – посчитали они.

С требованиями частных лиц Рассудова и Некрасова, занимающих депутатские посты, Фрунзенский районный суд согласился.

«Признать незаконным бездействие Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Обязать Федеральную службу направить провайдеру хостинга уведомление с требованием принять меры по устранению нарушения законодательства, направить операторам связи информацию об интернет-сайтах для принятия мер по ограничению доступа к данным информационным ресурсам», — сказано в постановлении суда.