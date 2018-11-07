Грузовики на «Нарве» столкнулись и вспыхнули. Водитель фуры объяснил, почему выехал на встречку

Второй серьёзный автомобильный пожар за день: на 116-м километре автодороги «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области 7 ноября около 12:20 столкнулись встречные грузовики и от удара загорелись.

По предварительной версии УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина 1988 года рождения, управляя грузовым «Мерседесом», совершил столкновение с цементовозом «Мерседес». Госпитализированы оба водителя.

Как пишет издание «Кингисепп сегодня», водитель фуры с псковскими номерами объяснил, что его грузовик «сложило», поэтому он выехал на встречную полосу.

К 13:50 пожарные справились с огнём, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Один скончался в больнице», – пишут в комментариях. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Видео из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Рано утром в Петербурге, на улице Сикейроса, полностью выгорела маршрутка – «страшно, с гудением, треском и хлопками». Люди из неё успели выйти.

А 27 октября на ЗСД в результате столкновения двух грузовиков и микроавтобуса «Хёндэ Старекс» последний вспыхнул, погибли восемь человек.